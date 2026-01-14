朱元璋落難遇真愛！「被問懷孕怎辦？」結局曝光…

生活中心／李筱舲報導



明太祖朱元璋，憑藉著卓越的軍事才能與領導力，在元朝末年天下大亂的時代脫穎而出，並於1368年稱帝建立明朝。不過據野史軼聞，朱元璋在25歲效力紅巾軍期間，曾因戰敗逃亡躲進一名寡婦家中，兩人不僅在患難中滋生情愫，更發生了親密關係，而這段經歷後續神展開的劇情，也展現出朱元璋的「帝王格局」及「鐵漢柔情」的一面。





朱元璋在效力紅巾軍期間曾遭遇滑鐵盧，因此結識了一位溫柔貌美的寡婦，與其發生親密關係。（示意圖／翻攝Youtube頻道《龍華電視》）

當年25歲的朱元璋，在效力紅巾軍期間曾遭遇滑鐵盧，他在一次的落難中，躲入一戶溫柔貌美的寡婦家避難，在寡婦的細心照料下，兩人心意相通，在共患難的深夜裡發生了親密關係。在離別前夕，寡婦憂心詢問：「若懷孕了怎麼辦？」朱元璋隨即展現責任感，將桌上的木梳用力對折，將一半送給對方作為信物，並許下承諾「若未來真有骨肉，就讓寡婦拿著半截木梳來找他，他一定會負責到底」。

寡婦後來因懷了朱元璋的孩子進京尋親，皇帝朱元璋不僅大方認親，還封女子為郭貴妃。（示意圖／翻攝Youtube頻道《龍華電視》）

而後，朱元璋屢戰屢勝，捷報頻傳，成功建立了大明王朝，而寡婦也確實懷了身孕。在保守的年代，寡婦忍受非議，鼓起勇氣帶著半截木梳進京尋親，貴為皇帝的朱元璋見到信物後大方認親，將該女子封為郭貴妃，並將孩子賜封為「代王」朱桂，展現出「帝王格局」。此外，為了讓母子能免於後宮的紛亂，朱元璋更將母子安頓在宮外府邸，保護了母子不被殘酷迫害。這種兼具柔情與智慧的處事方式，或許正是朱元璋在開國後贏得人心的關鍵。

