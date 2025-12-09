朱元璋「變帥」？課本畫像從「鞋拔子臉」變「帥大叔」 衝上熱搜

朱元璋畫像。(取材自微博)

明朝開國皇帝朱元璋變帥了？有網民最近發現，歷史課本裡的朱元璋畫像變得「成熟穩重」，而非過去的，「鞋拔子臉」，話題衝上熱搜。不過，其實朱元璋的課本畫像多年前就已經「變帥」，而博物館方也指出，「帥版」的畫像其實更接近真實的朱元璋長相。

極目新聞報導，以人教版七年級下冊歷史課本為例，在2001年的教材中，朱元璋的畫像是「鞋拔子臉」，到了2016年新修訂的課本中，朱元璋畫像換了一幅，變成臉型端正的「帥大叔」。在2024年的最新版本中，則繼續沿用了「帥大叔」的畫像。

根據南京博物院工作人員介紹，根據史料的記載，真實的朱元璋的樣貌，應該是國家博物館收藏的朱元璋正形象。但是在民間傳說中，另一幅較醜的畫像在明代的時候已經開始流傳，其用意是朱元璋為了在微服私訪的時候、去外面考察時，不被別人認出來，所以刻意頒布給下面機構比較醜的畫像。

