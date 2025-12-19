朱團公布年度演出計畫 40週年音樂會率先登場

（中央社記者邱祖胤台北19日電）朱宗慶打擊樂團（朱團）將邁入40週年，18日公布2026年度計畫，包括40週年音樂會「X：面對世界的力量」、「台灣國際打擊樂節」、擊樂劇場「六部曲」等節目，朝「朱團2.0」目標前進。

根據朱團公布新聞稿，上半年度重點包括1月率先登場的40週年音樂會「X：面對世界的力量」，1月9、10日在台北國家音樂廳，1月17日在台中國家歌劇院大劇院，1月18日在高雄衛武營音樂廳演出。

5月登場第12屆「台灣國際打擊樂節」，將有10國、11團、超過150名演奏家參與，以「來自世界的力量」為題，在5天帶來14場演出。

下半年度8到10月期間，「豆莢寶寶兒童音樂會」將推出全新內容「咻咻～魔幻擊樂秀」，預計全台巡演25場。

9月擊樂劇場「六部曲」，繼2024年世界首演獲得的熱烈迴響，將再次回歸初衷，讓「音樂」說音樂，預計全台巡演10場。

國外巡迴演出方面，週年音樂會結束之後將展開東歐巡演，包括1月24日受邀參加「克羅埃西亞國際打擊樂節」擔任閉幕演出；1月25日受邀參加「斯洛維尼亞BUMFest藝術節」，同樣擔任閉幕演出。

9月將前往美國，參加在印第安納波利斯舉辦的世界打擊樂協會年會（PASIC），該會將直接以「朱宗慶打擊樂團成立40週年」的名義籌辦專場音樂會。此外還將延伸至華盛頓特區、德州等地交流演出。

特別的是，明年朱團將與台北表演藝術中心合作推出全新「擊思藍盒子」計畫，由藝術總監朱宗慶擔任總策劃，為台灣打擊樂界持續蓄積展演潛能，7月將推出2檔製作。

朱宗慶表示，「北藝中心的藍盒子擁有靈活空間，非常適合作為展演打擊樂創新潛力節目的劇場，期待與北藝中心展開合作，一起從打擊樂的動能角度來探求表演藝術的無限可能性，期待在這個匯聚創意能量、與時俱進的表演藝術基地中，能創造『聲聲不息』的奇思妙想，既有創新、也能傳承。」（編輯：謝雅竹）1141219