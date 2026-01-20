朱團2026首出擊 前進東歐展現面對世界的力量

〔記者凌美雪／台北報導〕朱宗慶打擊樂團40週年音樂會《X：面對世界的力量》，甫於1月9至18日完成北中南三地巡演，旋即整裝「再出發」，昨(20)日啟程前往東歐，受邀於克羅埃西亞及斯洛維尼亞2國指標性國際打擊樂節演出。兩國皆是樂團首度造訪，也是2026年國際巡演的首發，可說意義非凡。

創辦人暨藝術總監朱宗慶表示：「北中南4場演出，團員全力以赴、精彩演出的當下瞬間，以及觀眾、樂迷演後在社群上滿滿的分享與回饋，讓我心裡充滿很多感觸、感動與感恩。在40週年音樂會上感受到的掌聲之所以特別，是因為40年的堅持與努力，真的被看見、被理解了！」朱宗慶說，那種被理解的感動溢於言表，除深表感激，也將繼續一本初衷、勇敢向前，永遠再出發！

廣告 廣告

40年來，朱團的腳步從未稍歇。此次出擊東歐，將於1月21至27日，參與東歐2大指標性國際打擊樂節擔任壓軸演出。其中，克羅埃西亞國際打擊樂節(International Percussion Ensemble Week, IPEW)，自2002年起每年在別洛瓦爾(Bjelovar)舉行，是該國一年一度的擊樂盛事，除演出之外，也安排許多大師班與講座，連結並凝聚國內外擊樂社群。

而斯洛維尼亞的BUMfest國際打擊樂節(BUMfest International Percussion Groups Festival)，則是創辦於2007年，是該國唯一以擊樂為主題的音樂節與國際打擊樂交流平台，吸引眾多東歐擊樂家參與，舉辦城市扎萊茨(Žalec)也因此成為斯洛維尼亞的擊樂中心。

朱宗慶表示：「這次東歐巡演後，樂團的演出足跡，已遍及全世界的37個國家了。在成立40週年的現階段，面對世界的劇烈變化，樂團的國際演出規劃，已不再以『數量』為依據，而是要強化平台、連結者的角色，看重生態系的發展，因而，我們選擇能夠與世界擊樂社群產生極高連結者，取得最大化的交流。」

【看原文連結】

更多自由時報報導

退貨率高、品質差！好市多員工揭「7大地雷商品」清單

逆轉！中配周滿芝為中國發展組織 原判無罪改判8年徒刑

阿蘇火山口邊發現直升機殘骸 直播鏡頭疑捕捉到墜毀瞬間

陳佩琪貼搜索票未遮個資 廉政署承辦人姓名手機外洩內部炸鍋

