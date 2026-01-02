朱團40週年核心10問藏洋蔥 團慶音樂會20人版〈熾途〉感動搶先聽

融合了5、6、7、8年級的4代朱團團員，一起演出〈熾途：聲脈相連〉，讓人非常感動。(記者凌美雪攝)

〔記者凌美雪／台北報導〕1986年1月2日成立的「朱宗慶打擊樂團」，今(2)日舉辦40週年記者會，除新舊團長交棒，也發表多項為40週年精心策畫的「紀念品」，包括最新形象影片、40週年專書《核心10問：朱宗慶打擊樂團．40年關鍵》等，團隊還搶先演出40週年音樂會選曲片段，相當感人。

其中，40週年專書《核心10問：朱宗慶打擊樂團．40年關鍵》，讓人一覽40年的一步一腳印，包括截至2025年底，40年來已累積高達284首國內外音樂家的委創曲目，堪稱打擊樂作品的寶庫；此外，回溯創團初衷與過程的點滴，有許多充滿熱血的夢想與實踐，可說處處藏洋蔥。

廣告 廣告

朱團40週年專書《核心10問：朱宗慶打擊樂團．40年關鍵》。(記者凌美雪攝)

接下來是即將於1月9日在台北國家音樂廳首演的40週年音樂會「X：面對世界的力量」，7首曲目全數為樂團的委託創作作品。上半場由3首樂團世界巡演的旗艦作品組成，下半場則包含2首駐團作曲家的力作，以及2首團員創作。

其中，高瀚諺將2025年新版擊樂劇場《泥巴》中，講述樂團發展軸線的曲目〈熾途〉，改寫成20人演奏版本〈熾途：聲脈相連〉，今天記者會上搶先呈現片段，4代同團、4代同台的演出，讓人感受到40年來的熾誠之路(線上搶先聽：https://reurl.cc/Vmq9ky)。40週年音樂會將於台北演出2場，之後於台中國家歌劇院及高雄衛武營各演出1場，詳詢OPENTIX。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台灣真的降價了！智利櫻桃出現甜甜價

胡振東曝美軍不登島 他揭端倪：台灣「內部情勢」華府看不下去了！

石平禁入中卻能來台？中國外交部發言人被日媒問到「當機」大怒

獨家》警政署啟動高階人事異動 林炎田接任北市警察局長

