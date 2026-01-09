朱天文揭侯孝賢病情引爭議 醫嘆：高智商者多會「斷崖式退化」

侯孝賢的好友、御用編劇、作家朱天文近日接受《T China》雜誌中文版訪問，首度讓外界得知侯孝賢的病程轉折，朱天文形容過程宛如一場「漫長的告別」。不過，朱天文的這段訪問卻掀起電影圈波瀾，有人認為朱天文不該揭露侯孝賢隱私，但也有不同意見者，認為侯導生病已是公開的事實，這樣能讓大家更聚焦與了解失智照護。台大醫學院兼任教授曾文毅醫師曾接受兒子博恩訪問時指出，高智商或高度學習背景者並非不會失智，而是因「認知儲備」較高，早期症狀容易被掩蓋，一旦跨過臨界點，往往呈現斷崖式惡化。

編劇、作家朱天文近日接受《T China》雜誌中文版訪問，首度讓外界得知侯孝賢的失智病程轉折，引發爭議。（圖／報系資料照）

台灣名導侯孝賢2023年由家人證實罹患阿茲海默症後，便宣佈息影退休。近日朱天文接受採訪時透露，侯孝賢約在2016年左右出現最早期的異狀。當時一次好友聚會中，侯外出買菸，卻在熟悉的環境中迷路。2022年8月底。朱天文指出，侯孝賢染上新冠病毒後，雖然身體康復，但腦部認知功能卻急劇下滑，尤其語言區明顯受損，已無法獨自搭乘捷運，處理日常事務也變得困難。2023年，侯孝賢正式被診斷為阿茲海默症，隨後家人宣布息影。

採訪經由電影圈內人士分享後廣為流傳，卻在電影圈內引發震撼，許多人不捨侯孝賢病情轉折被揭露，有影評人在社群平台上呼籲支持侯導就不要轉傳訪問內容，甚至引發對立，部分電影界人士出言攻擊分享採訪者，認為這是「拿他人悲劇換流量」，也有網友認為朱天文不該透露侯孝賢隱私，還挖苦說「以後交朋友要教口風緊的」，不過，也有電影人持不同意見，認為在意侯導病情被揭露的人，可能仍走不出對失智這個疾病的刻板印象。

曾文毅醫師談起失智，他認為社會普遍存在「聰明就不容易失智」的迷思，實際上這是一種危險誤解。高智商或受過高度教育的人，大腦往往擁有較強的「認知儲備」，就像存款較多，能在早期利用經驗與邏輯能力彌補腦部受損，因此即使大腦已開始退化，外在表現仍可能相當正常，甚至連標準化認知測驗都測不出異常。

一般人的失智多呈現緩慢下滑的「斜坡式退化」，但高智商者則常見「斷崖式下墜」。 （示意圖／Pixabay）

然而，這種優勢同時也是風險。曾文毅形容，一般人的失智多呈現緩慢下滑的「斜坡式退化」，但高智商者則常見「斷崖式下墜」。當大腦退化累積到某個臨界點，原本支撐的認知儲備突然無法負荷，認知功能便會在短時間內快速崩潰，出現明顯失能。

曾文毅指出，高智商者在尚未符合失智診斷前，最常見的早期警訊是「主觀認知缺損」（SCD）。患者在檢查中一切正常，但自己能明確感覺到思考變慢、反應不如以往。研究顯示，約一半六十五歲以上長者處於SCD狀態，其中約三成日後會進展為真正的失智症。此外，情緒與人格的細微改變也不容忽視，包括變得容易暴躁易怒、判斷力改變，如突然異常大方花錢，或整體性格與過往明顯不同，這些都可能是早期徵兆。

曾文毅也提醒，神經質特質較高、長期處於高壓狀態者，因壓力荷爾蒙傷害腦細胞，失智風險相對較高。胰島素阻抗等代謝問題，同樣被視為失智的重要成因。他強調，無論是否高智商，都應提早透過運動、睡眠與飲食管理保護大腦，包括肌力與有氧運動、確保深層睡眠，以及控制慢性發炎與三高問題。聰明並不代表不會失智，反而更應警覺那些看似微小、卻來自身體與自我感受的警訊，才能避免在毫無預警下，迎來斷崖式的認知崩塌。

