朱孝天不喜歡F4歌！張震嶽曬1圖駁：流星雨很好聽

娛樂中心／饒婉馨報導

藝人朱孝天近期因為無緣回歸昔日天團F4，選擇拍片控訴並透露破局原因，消息曝光後引發外界議論。然而，歌手張震嶽16日在網路發文，反駁朱孝天之前說「F4的歌不好聽」言論，他指出「從創作流行歌曲角度來說很好聽」。





朱孝天稱F4歌不符音樂審美！張震嶽曬流星花園喊他「脫隊F1」：很好聽

張震嶽在限時動態稱朱孝天為「脫隊的F1」。（圖／翻攝自IG ＠ayalkomod1974）

昔日偶像團體 F4 成員朱孝天，曾在一次直播互動中語出驚人，公開表達了對F4團體歌曲的個人看法。他坦言：「我會願意在演出的時候唱F4的歌，是因為那是大家童年的共同回憶，但如果以我自己聽音樂的標準來衡量，我是覺得那個歌其實是不好聽的」，這番言論一經媒體報導曝光，立刻在網路社群上掀起熱烈討論，許多網友對他的直率評價感到驚訝，並引發了關於「經典懷舊與音樂審美」的兩極化爭議。然而，針對朱孝天「音樂審美」的質疑，資深音樂人張震嶽於16日透過個人Instagram限時動態發表了不同的見解。張震嶽分享了他在診所偶然看見F4成名作《流星花園》漫畫的場景，隨後提及了朱孝天的發言，他以半開玩笑的語氣稱呼朱孝天為「脫隊的F1」，並引述其「流星雨這首歌，不符合他的音樂審美」的觀點。

朱孝天（左）曾坦言他不喜歡F4的歌，張震嶽（右）對此發出限動反駁。（圖／翻攝自微博、IG ＠ayalkomod1974）

張震嶽對此明確指出，「但是當年這首歌《流星雨》出來時，副歌的前兩小節和弦走得很好聽。」他強調，雖然每個人對音樂的喜好不同，但從專業創作的角度來看，《流星雨》在音樂結構上仍有其優美和值得稱讚之處。此一音樂人之間的隔空論戰，也為這次的歌曲評價事件增添了更多話題性。動態曝光後，許多網友都表示「自己說不好聽，演唱會又一直唱」、「忍不住嘴角失守」、「不要懷疑作詞作曲者平井堅」。

原文出處：朱孝天稱不喜歡F4的歌！張震嶽曬1圖喊他「脫隊F1」駁：流星雨很好聽

