朱孝天不忍了？他控遭網暴 點名F3「悶聲發大財」直言合體無望

F4成員合體演出出現「四缺一」，朱孝天相關發言近日在網路引發討論。（圖／翻攝自IG @kenchu、相信音樂）

昔日偶像男團 F4 今年於上海與 五月天 合作舉辦演唱會，卻出現「四缺一」狀況，未見成員 朱孝天 同台，引發外界高度關注。隨後，朱孝天接連透過網路發聲，表示其他三名團員仍選擇登台演出，形容對方「悶聲發大財」，表態未來不再考慮合體。相關截圖於25日在微博瘋傳並登上熱搜，但內容是否全數出自本人，仍未獲得正式證實。

朱孝天近日透過網路發聲，痛訴遭遇網路暴力，並表態不再考慮與F4合體。（圖／翻攝自相信音樂臉書）

從流出的疑似粉絲群對話中，朱孝天直言自己在遭受大量網路攻擊之際，其他三名團員 言承旭、周渝民、吳建豪 仍選擇登台演出，形容對方「悶聲發大財」。他並質疑，若彼此再度見面，是否還能在沒有任何芥蒂的情況下完成演出，最後直言「反正我演不出那種感覺了」，明確表態未來不再考慮合體。

此外，朱孝天也在對話中提及自身健康狀況，透露因噪性傷害導致長期耳鳴，唱歌時容易走音，但仍堅持全程開麥演唱。他以先前於台北大巨蛋與北京鳥巢演出為例，指出現場實際走音，然而事後公開的影片卻未呈現異常，並表示自己「有保留證據」，相關說法也引發外界對假唱議題的討論。

朱孝天針對合體爭議連續回應，相關截圖內容在網路流傳。（圖／取自微博）

事實上，周渝民 今年6月受訪時曾表示，每年都有人邀請F4合體，自己並不排斥，但若只是單純為了賺錢，則不會特別考慮。另有報導指出，F3日前與五月天主唱 阿信 在上海連續舉辦多場演出，並共同捐出人民幣200萬元作為公益用途，是否如朱孝天所言「悶聲發大財」，外界看法不一。

值得注意的是，阿信曾在演唱會上公開提及朱孝天，感性表示會努力呈現最完整的陣容，並感謝「暫時未能赴約的Ken」。然而，朱孝天隨後在粉絲群中回應，稱自己未曾接獲任何相關聯繫，認為相關說法僅屬場面話。截至目前為止，上述內容多來自網路流傳截圖，朱孝天本人尚未就相關爭議正式對外說明，其他團員及 相信音樂 亦未回應，事件後續發展仍有待進一步釐清。

