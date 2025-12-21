朱孝天不忍了！F3上海開唱粉絲「講4字」惹惱本人 親回酸文嘲諷阿信

娛樂中心／綜合報導

F4成員言承旭、吳建豪、周渝民與五月天阿信合體在上海舉辦演唱會。（圖／翻攝自小紅書、微博）

F3「F✦FOREVER恆星之城」演唱會近日於上海梅賽德斯－奔馳文化中心登場，言承旭、吳建豪、周渝民三人合體開唱，並邀請五月天主唱阿信助陣，引發高度關注，門票更是秒殺。然而演唱會熱潮之餘，場外卻掀起一場網路風波，焦點直指自認疑似遭排擠，未參與演出的朱孝天。

世紀同框！周杰倫、阿信合體F3跨3大洲拍MV，再創YT超狂紀錄。（圖／翻攝自Youtube@相信音樂）

近日網友於社群貼出阿信在演唱會上的側拍照片，並配文寫下「謝謝朱哥」，暗諷朱孝天未參與此次演出，讓阿信得以加入巡演陣容，反而演唱會依舊大賣，似乎語帶酸味。該貼文隨後被轉傳分享至朱孝天的小紅書帳號，引發不少討論。

出乎意料是，朱孝天本人並未選擇沉默，反而親上火線於貼文底下留言回應：「不是我說，給你的偶像截張好看的圖有那麼難嗎…」同時附上一個摀臉的表情符號。短短一句話引發網友熱議，有人解讀為在暗酸反擊，也有人認為朱孝天實際上是在替阿信抱不平，認為該名粉絲的照片與言語皆不妥，反而顯得失禮。

朱孝天以暗酸口吻回應網友的「感謝朱哥」。（圖／翻攝自朱孝天小紅書）

網友隨即轉向聲援朱孝天，認為他回應得體、不失分寸，點出粉絲文化中不必要的對立與攻擊。整起事件焦點，也從原先的嘲諷言論，轉移至朱孝天本人的態度與立場。過去​朱孝天曾坦言，自己並非排斥合體，而是希望在理念一致、溝通順暢的情況下再度同台，對於外界的誤解與揣測，他選擇以較為克制的方式面對。



事實上，朱孝天日前也已經公開暢談自己未參與此次合體的內幕。他表示，關於F4重聚的相關計畫，雙方僅止於意向溝通，並未正式簽署合約；在他拒絕「3項相信音樂所提出條件」之後，便與對方中斷聯繫，隨後更出現外界對他「洩密」的不諒解，讓他感到相當無奈。

