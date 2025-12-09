朱孝天不爽開嗆！網挖「1證據」狠打臉：吃不到合體紅利

娛樂中心／張予柔報導



男團F4將於12月19日至22日在上海舉行「F✦FOREVER 恆星之城」演唱會，然而四位成員中僅有言承旭、吳建豪與周渝民現身名單，朱孝天卻意外缺席，連新歌的演出陣容中也不見他的身影，加上朱孝天接連在直播中透露內部狀況，再度引發不合傳聞。就在外界議論紛紛的時候，朱孝天昨（7）日突然上傳影片，指控自己與相信音樂並無合約關係，且在「拒絕對方3項要求後」就遭到單方面斷聯，更點名相信音樂營運長謝芝芬（艾姐）對對他「抹黑、潑髒水」。

朱孝天在微博上發文稱自己拒絕公司提出的三項要求後，對方便單方面中斷聯繫。（圖／翻攝自微博）朱孝天指稱，過去三個月來他多次遭到不公平對待，坦言對外界「他被踢出 F4 合體計畫」的揣測感到無奈。他表示，與相信音樂並無正式合作關係，反倒是在拒絕公司提出的三項要求後，對方便單方面中斷聯繫，讓他感到被切割。他更直言，謝芝芬不僅未與他溝通，還「透過外界說法」讓他承受輿論壓力。

朱孝天在今年7月於南京開個人演唱會時，五月天與謝芝芬還大方送花籃祝福。（圖／翻攝自微博）

朱孝天過去言論遭翻出，網友紛紛曬證據打臉他的說法。（圖／翻攝自微博）

不過朱孝天的影片一曝光，網路輿論卻幾乎一面倒挺相信音樂，大批網友翻出他過去的發言，發現他曾透露「自己不想參加演唱會」，甚至多次表明不愛聽F4的歌、直播時洩密、態度消極等。還有人找出朱孝天在今年7月於南京開個人演唱會時，五月天與謝芝芬大方送花籃祝福的照片，質疑被抹黑的說法，也有人幽默引用五月天〈終結孤單〉歌詞酸他「約你你說不來，來了你又不嗨」。

五月天經紀人在Threads上寫道「請回頭看看自己先唷～」，疑回應此事件，也使網友風向一面倒。（圖／翻攝自 Threads）

對此，相信音樂經紀統籌、五月天經紀人在Threads上寫道「請回頭看看自己先唷～」，疑回應此事件，另一名公司高層也留言「那個自己他只想自己的流量」。而阿信日前在直播中也親自提到，謝芝芬過去兩年為促成F4合體奔波無數，光是飛行里程就足以繞地球兩圈，還強調「接下來還是不會放棄任何機會，呈現給大家最想看的所謂的最完整的陣容」，顯示團隊一直都在努力促成「最完整的陣容」。

原文出處：朱孝天控「遭單方面斷聯、遭抹黑」 網挖1證據狠打臉：吃不到合體情懷紅利

