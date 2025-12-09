朱孝天不爽開轟！五月天經紀人1句話酸爆 網挖鐵證全挺相信音樂

朱孝天近日展開個人巡演，不過人氣有待提升。翻攝IG



男團F4成員言承旭、吳建豪、周渝民3人近日與周杰倫、五月天阿信推出新歌〈恆星不忘〉，獨漏朱孝天讓F4變F3，引發討論。朱孝天昨（8日）指控自己是「被退出」，還點名相信音樂營運長艾姐「高抬貴手」。對此，相信音樂僅表示「不予回應」，五月天經紀人洪慧真則在社群意有所指說：「請回頭看看自己先唷」，中國微博網友則翻出過去的「鐵證」，幾乎都挺相信音樂。

F4變F3復出登台，朱孝天遭到「獨漏」，中國籍妻子韓雯雯抱屈說他為了合體「瘦15公斤」，不僅最後沒登台，還莫名其妙遭受抹黑造謠。朱孝天昨親上火線發聲，指控自己是「被退出」，在洽談復出的過程中，相信音樂單方面切斷了跟他所有的聯繫，接著就出現了因為他洩密要延期，最終要忍痛割捨的消息。

朱孝天說，自己跟外界同時得知是「被退出」，並點名相信音樂營運長艾姐，當初跑來跟他說希望能夠再集結一些大家年少時候美好的回憶，卻都沒有做到。他並喊話艾姐：「現在妳的目的既然已經達成了，麻煩妳高抬貴手一下吧！」對於朱孝天的指控，相信音樂僅低調表示「不予回應」。

中國微博網友挖出艾姐、五月天曾在朱孝天演唱會送花籃。翻攝微博

不過，五月天的經紀人洪慧真則在社群平台Threads發聲，意有所指地說：「請回頭看看自己先唷～」，讓網友聯想疑似在酸朱孝天，再度引發熱議。同時，也有中國網友挖出「鐵證」指出，艾姐曾在朱孝天演唱會時致贈花籃，為了促成合體兩年飛了繞地球兩圈去逐一登門，「艾姐是音樂公司老闆不是你奶奶，沒有一次次哄你這個老北鼻的義務。」

中國網友也對於朱孝天的說法不以為然，紛紛一面倒挺相信音樂留言說：「不是任何人的粉絲，但做人要講良心，天天在網上說刪同事，跟同事沒聯絡，好像誰都欠他一樣的，觀感很不好」、「相信音樂無妄之災，我真的心疼你了」、「對，沒人有義務慣著哄著一個彆扭的成年人」、「F4裡面就他最難搞了」。

