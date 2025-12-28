朱孝天不要看！「合體F4翻臉」被寫進舞台劇...超狂卡司曝光

記者宋亭誼／台北報導

康茵茵重現崔苔菁造型。（圖／全民大劇團提供)

歲末最強口碑沉浸式戲劇《西門町一番地》迎來第六輪加演，現場笑聲與掌聲不斷，觀眾盛讚「這是今年最接地氣、最舒壓、吃得最飽的劇場體驗」。隨著首週好評持續發酵，隔週跨年與元旦假期仍有場次，邀請觀眾一同走進西門紅樓，在歲末年終感受劇場帶來的溫度與陪伴。

周定緯確定加演《西門町一番地》。（圖／全民大劇團提供）

《西門町一番地》以西門紅樓為故事舞台，從1908年出發，透過戲劇、歌舞與沉浸式互動形式，帶領觀眾穿梭不同年代，看見城市的繁華變遷與人情風景。演出過程中，觀眾將隨著劇情推進，由演員親手將多達12道小吃送達觀眾手中，讓觀戲不僅是視覺與聽覺的享受，更成為一場融合味覺的城市記憶之旅。

跨年場次更迎來全新卡司加入，《超級星光大道》出身的周定緯，為第六輪加演新加入演員，跨年場也將是他的初登場演出。周定緯將以與其他場次不同的形式詮釋西門紅樓的故事，並現場演唱多首舞曲，為跨年夜注入熱力十足的舞台魅力，讓觀眾一飽耳福。

（左起）謝念祖、木星、鍾欣凌、施振榮、蔡燦得、林斌前來觀賞《西門町一番地》。（圖／全民大劇團提供）

向來緊扣時代脈動的全民大劇團，也將近年來的年度話題巧妙融入演出內容，包括王世堅成名曲〈沒出息〉、F4合體等熱門話題，引發觀眾會心一笑。團長謝念祖於謝幕時也分享，自己曾猶豫是否要將近期發生的攻擊事件放進劇中，但最終仍選擇呈現，「因為這些都是我們共同經歷的事情。即使外面的世界混亂，我們依然可以找到人性的光明與善良。」

為迎接跨年時刻，劇團特別為跨年場觀眾準備限定暖場禮，包含螢光棒與啤酒，邀請觀眾在百年古蹟中，一邊欣賞演出、一邊迎接新的一年。現場更安排堪比跨年晚會的精彩歌曲橋段，精選2009年至2025年間的經典華語歌曲，陪伴觀眾度過不同以往的跨年夜。12月31日至1月4日場次，將由方宥心、周定緯、康茵茵、呂紹齊共同演出。

