朱孝天不要看！F3+五月天阿信上海開唱 「5萬張門票」開賣全秒殺
記者徐珮華／綜合報導
男團「F4」言承旭、吳建豪、周渝民正式回歸華語樂壇，舉辦全新巡演「F✦ FOREVER恆星之城」，首站將於12月19至22日在上海梅賽德斯奔馳文化中心登場，並且排除成員朱孝天，由五月天阿信加入演出。演唱會門票今（10）日正式開賣，相信音樂稍早宣布4場共約5萬張門票全數售罄，「滿懷感謝謝謝大家，由衷珍惜每一份付出。」
