朱孝天二度同台F4為何破局？甚至開撕高層！網紅：他犯了「關鍵3錯誤」





朱孝天二度同台F4破局，開撕五月天所屬公司相信音樂成焦點，朱孝天坦言「自己被單方面切斷聯系」，甚至透過外界消息才得知自己「被退出」，直接點名對方公司高層潑髒水，隔空交火掀正反熱議。網紅作家「冒牌生」也對此分析朱孝天犯了「關鍵3錯誤」，同樣引發熱烈討論。

朱孝天為何「二度同台F4破局」?

主演台灣偶像劇《流星花園》火紅的男團「F4」，多年來同台合體一直是粉絲們引頸期盼的事，令許多粉絲感到可惜的是，言承旭、吳建豪、周渝民啟動全新巡演「F✦ FOREVER 恆星之城」缺少朱孝天，二度同台破局令大家相當傻眼，也好奇背後原因。



朱孝天更透過影片直言，自己是透過外界消息才得知「被退出」的內幕，雙方並沒有合約而是意向討論，對相信音樂高層感到心寒，甚至喊話：「妳的目的既然已經達成，麻煩妳高抬貴手一下吧」。

相信音樂對此低調表示「不予回應」，而經紀統籌、五月天經紀人洪慧真（小肉包）在敏感時刻透過社群平台吐露：「請回頭看看自己先唷～」，雖未指名道姓，仍遭外界解讀意有所指。

網紅直指朱孝天「關鍵3錯誤」?

網紅作家「冒牌生」則透過粉專「冒牌生 inmywordz」發表看法，表示F4這次原以為是青春回憶重聚，結果像極一場公開的「感情失和」，且點出朱孝天關鍵問題並非沒有準備，而是「沒有對齊整個團隊的節奏」，進一步分析他其實犯了「關鍵3錯誤」：

直播爆料，是他自己說的。

不認同F4，是他自己講的。

拒絕參與，是他親口承認的（忘了團體裡關於「自由」這件事，本來就有邊界）。

冒牌生認為朱孝天不是沒努力與準備（甚至瘦了15公斤，只為那一場合體），他不是受害者，更不是被背叛的那一個：「他是那種我們人生裡常見的角色：有才華、有態度、有話直說，卻總在最後一刻，輸給了不懂分寸。所以不是命運不夠善待他，而是他一次次在公開場合，用真話換來掌聲，卻也賠掉與人同行的默契」，此次同台F4破局，無疑也成為朱孝天人生的重要課題。

