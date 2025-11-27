朱孝天人氣曝警訊！網瘋傳個唱「晚鳥票僅211元」拚上座率8成

朱孝天日前在個人演唱會上忍不住落淚。資料照

言承旭、周渝民、朱孝天跟吳建豪組成的男團F4，本月初由《鏡報》獨家揭露他們12月即將啟動全新巡演，但成員卻少了朱孝天。據了解，朱孝天近期將重心放在個人巡演，15日於廣東陽江體育館開唱，雖吸引約2000名觀眾，但有不少網友事後稱演唱會現場仍有大片空位，更有人以人民幣50元（約新台幣211元）「晚鳥票」入場，引起熱議。

朱孝天今年7月啟動個人巡演，首站南京場滿座率不佳，後續更宣布取消廣州場，他當時坦言演出仍需調整；據《鏡週刊》報導，他此次巡演陽江站，在可容納近4000人的場地開唱，即便最高票價人民幣680元、最低280元（約新台幣3007 元至1238 元）均祭出3.8折優惠，但現場仍明顯看到許多空位，人氣堪慮。

對於朱孝天15日演出「上座率」掀起熱議，有網友爆料：「說是不到八成上座率不開唱，後面都是25元或免費進場。」而當晚演唱會確實比原定時間晚了約半小時，讓外界揣測是否與票房壓力有關。

朱孝天近期忙於舉辦個人演唱會。翻攝相信音樂提供影片

朱孝天當晚演唱〈晴天〉、〈沖撞〉等作品，亦翻唱〈旋木〉、〈情人〉等經典歌。然而唱到〈大約在冬季〉時，他一度哽咽落淚，被部分網友聯想是否與他無緣參與F4新巡演有關。事實上，朱孝天當天在台上坦言心情沉重，因小姨於當日清晨離世，「這是我最後一次唱歌給小姨聽」，現場氣氛低沉。

此外，他也獻唱《流星花園》主題曲〈情非得已〉，並以〈流星雨〉作結。然而單飛詮釋經典旋律引發粉絲討論，有網友認為「〈流星雨〉就是要4個人一起唱」、「跟F3合體不行嗎」？再度凸顯他近年面臨的「單打獨鬥」嚴峻挑戰。

歌迷們仍期盼F4能再度合體演出。相信音樂提供／資料照



