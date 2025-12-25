朱孝天其實想回F4！命理師揭他內心渴望：卡在和「這成員」不對盤

娛樂中心／林昀萱報導

男團F4言承旭、吳建豪、周渝民近日於上海梅賽德斯奔馳文化中心舉辦全新巡演「F✦ FOREVER恆星之城」，成員朱孝天不僅被排除在外，還和相信音樂高層撕破臉，引發網友高度關注。命理師沈嶸表示，朱孝天其實很想再加回F4，但卡在和言承旭是「刑剋」關係，性格特別不對盤。

朱孝天「被退出」F4引發外界高度關注，外界揣測是因為朱孝天多次在直播中說溜嘴洩漏合體動向遭除名。朱孝天日前公開控訴相信音樂高層艾姐（謝芝芬）起初打著「集結青春回憶」的名義積極促成F4重聚，如今卻未達成初衷，甚至讓外界對他產生誤會。朱孝天強調，雙方一直都是以「談論意向」為主，從未簽訂正式合約；而自己先前拒絕對方提出的3項要求後，便被單方面切斷所有聯繫，甚至透過外界消息才得知自己「被退出」。

命理師沈嶸通靈分析F4成員間的想法，表示朱孝天其實很想再加回F4，但唯獨和言承旭是「刑剋」關係，對其他成員沒有特別的想法，但卻特別不喜歡言承旭，性格特別不對盤。沈嶸表示，在朱孝天的腦波中，認為F4的重要性排序應該是言承旭、周渝民，再來是自己，最後才是吳建豪。朱孝天之所以看似對合體有諸多意見，並非是不想合作，而是他不願每次合體總是要配合其他團體成員，尤其是言承旭，自己的需求總被擺在最後，資源過度集中在言承旭身上，時刻都要以言承旭為主。在他看來，言承旭內心有很多隱藏訊息又難搞，這讓性格開朗、有話直說的他跟言承旭本就不對盤。

命理師沈嶸指出，其實朱孝天很渴望回到F4。（圖／翻攝自IG）

另外，沈嶸交叉通靈言承旭的腦波，言其實也不喜歡朱孝天，他覺得還有其他人更適合朱的位置、完全不介意有新人取代朱孝天組成「新F4」。對於這次阿信開玩笑的表態想以「F1」加入「F3」，他內心更是舉雙手贊成。評比所有成員中，言最喜歡周渝民的表現，吳建豪也不錯，唯獨認為被外界稱為「F4最不紅成員」的朱孝天可有可無。

由於這次合體多了阿信與周杰倫，朱孝天其實內心也是相當期待，認為這是開啟事業第二春的重要機會。通靈顯示，朱孝天和艾姐也是「刑剋」關係，他認為會搞成今天的局面，都是艾姐誤解他，沒有給他更多協調的機會，從中阻礙了與阿信的合作。

沈嶸總結，朱孝天看似矛盾的言行，源自於他確實不喜歡F4團體、也不覺得當年的歌好聽，但如果多了阿信，他是非常想要加入的。雖然礙於顏面他曾在微博嘴硬回應網友是他自己不願意去，但他不願意回歸的其實是「原本的F4」，多了阿信的「F5」他很樂意。若相信音樂願意與朱孝天重啟討論，還是有望看到完整的F4回歸。

