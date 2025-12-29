朱孝天口水戰F3闖禍 陸律師：舉報不實恐遭行政拘留！

朱孝天失言風波持續延燒。翻攝kenchu9 IG

F4成員朱孝天近日捲入爭議風波，接連在粉絲群組中開嗆五月天主唱阿信及其所屬經紀公司相信音樂，相關言論截圖在網上瘋傳。他雖事後緊急道歉，聲稱是因為遭惡意攻擊才會情緒失控，但北京有律師指出，朱孝天舉報內容若不實、觸及誹謗罪，不僅需承擔刑事責任，情節嚴重恐遭行政拘留。

朱孝天在對話截圖中，不僅影射演出涉及假唱，還點名中國售票平台「大麥」與黃牛存在不當關係，並聲稱自己已前往國台辦配合調查。對此，大麥於25日緊急發表聲明回應，強調作為票務平台，一直嚴格遵守相關規定，「不存在與任何第三方合作抬價或炒票的行為」，並對不實指控進行蒐證，保留依法追究法律責任的權利。

面對輿論壓力，朱孝天同日晚間發布道歉聲明，表示因F4合體相關話題，自己長期遭受網路暴力與惡意攻擊，精神承受巨大壓力，導致身心俱疲，才會在私下訊息溝通中情緒失控、發表不當言論。他也澄清，先前提及國台辦的說法與實際情況不符，並對造成社會大眾困擾致歉。

然而，相關言論仍可能引發法律風險。據《現代快報》報導，北京市中聞律師事務所律師劉凱指出，若朱孝天所提出的指控內容涉及勾結黃牛炒票、逃稅或假唱等情節，並透過網路平台向不特定多數人散布，客觀上可能侵害相關企業或個人的名譽權與商譽權。即使事後澄清或道歉，法律上並沒有免責效果。

朱孝天恐面臨警告罰款或行政拘留

劉凱進一步說明，若相關指控最終被認定為不實，朱孝天可能須承擔民事責任，遭影響者可依法請求其停止侵害、刪除或更正內容，並要求賠償經濟損失與精神損害賠償金；在行政層面，若不實資訊被認定為散布謠言、擾亂公共秩序，依《治安管理處罰法》規定，可能面臨警告、罰款，情節嚴重者甚至可能遭行政拘留。

此外，劉凱也指出，在極端情況下，若存在捏造事實並向不特定多數人傳播，且造成重大社會影響或嚴重損害後果，還可能觸及《中華人民共和國刑法》中的誹謗罪，須承擔相應的刑事責任。

