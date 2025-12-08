朱孝天只顧流量？中國網友翻出艾姐、五月天曾送花力挺「真心換絕情」

阿信（右）努力促成F4合體巡演，無奈最終朱孝天仍無緣加入。翻攝朱孝天微博、阿信IG直播

朱孝天指控相信音樂營運長「艾姐」抺黑事件持續延燒！他昨（8日）公開開撕對方在合作過程中出現不當作為，引發外界高度關注。對此，相信音樂僅表示「不予回應」，但五月天阿信的經紀人「小肉包」則在Threads上罕見吐露心聲，寫下「請回頭看看自己先唷」，一句話耐人尋味。

朱孝天昨在影片中提到，自己和相信音樂從頭到尾都沒有任何合約關係，「幾個月前，從我拒絕他們的要求後，相信音樂就單方面切斷跟我所有聯繫，接著就出現我洩密、要延期、還忍痛割捨我等新聞點，其實我跟大家一樣，也是透過新聞才知道我被退出這件事情之外」。

阿信加入F3將於這個月舉辦全新巡演。翻攝ashin_ig IG

網友狠批朱孝天「軟土深掘」

他接著話鋒一轉，點名相信音樂營運長艾姐，「如果妳有不喜歡我，或是覺得我不適任這次的演出，妳可以直接告訴我，沒有必要用抺黑、潑髒水的方式，我不大理解你希望我做什麼，希望我跟妳展開一場罵戰，還是希望我暴跳如雷？感覺懊悔？去跟妳道歉、希望自己被納入這次演出嗎」？影片曝光後立即衝上微博熱搜，引發高度關注。

對此，部分網友留言力挺相信音樂：「支持相信音樂硬起來，不要被某人軟土深掘」、「他只想自己的流量」、「合作時不尊重還開直播講內部準備內容，現在看到MV破流量才說人家沒找他」，一連串批評火力全開。

五月天及相信音樂艾姐曾於朱孝天開唱時送花籃祝賀。翻攝小紅書

昔送花力挺開唱畫面被翻出

不僅如此，還有中國網友挖出朱孝天今年7月於南京開唱時，艾姐及五月天曾送花籃祝賀演出順利，F3成員言承旭、周渝民、吳建豪也以花籃力挺，附上「唱完記得歸巢喔，啾咪」等暖心字句。如今劇情急轉直下，網友認為「做人要懂得感恩」、「艾姐和阿信真心換絕情」，狠酸朱孝天最後真的「歸不了巢」。



