朱孝天哭了！被除名「F4」巡演後首露面 情緒潰堤哽咽落淚

朱孝天演出時忍不住拭淚。翻攝＠＿大豬微博

朱孝天日前傳出被「除名」F4下個月即將啟動新巡演的消息，引發大批粉絲與網友熱議。消息曝光後，他昨（15日）在廣東陽江市體育館舉辦「啟點的起點」個人演唱會，也是風波後他首次公開亮相。沒想到唱到齊秦名曲〈大約在冬季〉時，他突然情緒潰堤哽咽落淚，甚至在間奏時低頭以毛巾拭淚，令人動容。

F4今年曾兩度於五月天演唱會驚喜合體，一首〈流星雨〉勾起無數《流星花園》粉絲的青春記憶。明年適逢F4出道25週年，原本外界期待看到言承旭、周渝民、朱孝天與吳建豪四人合體展開全球巡演。然而，朱孝天近期多次在直播中「暴雷」，提前透露新歌及巡演內容，引發團隊不滿，傳出F4下月啟動的全新巡演，將改以「F3」模式進行，他則被排除在外。

廣告 廣告

F4驚傳改組成F3，下個月將在上海啟動全新巡迴演唱會。相信音樂提供／資料照

朱孝天近日回歸音樂舉辦個人巡演，以「啟點樂團」主唱身分回歸，曲目橫跨懷舊與全新創作，除了重現〈流星雨〉、〈第一時間〉、〈情非得已〉F4時期人氣歌曲，也帶來〈啟點〉、〈萬水千山〉等原創作品。唯獨唱到〈大約在冬季〉時，他一度唱到無法自持，在台上默默落淚；而他今也在社群發文表示：「難忘的一夜！」

朱孝天演出時忍不住拭淚。翻攝＠＿大豬微博

朱孝天15日舉辦個人演唱會。翻攝＠＿大豬微博

針對朱孝天未列入F4巡演，相信音樂日前表示：「阿信除了協助音樂製作，也擔任此次演唱會製作人。在多次會議中，他們提出許多創意，共同規劃演唱會內容。因此，阿信也邀請他們3人一起參與策劃。」官方回應僅提及「3人」，間接證實朱孝天確實未在巡演名單中。據悉，F4巡迴將自今年12月起展開，相信音樂強調：「將以最高規格籌備，所有資訊以官方公布為主。」



回到原文

更多鏡報報導

獨家／F4缺1變F3！傳12月啟動新歌巡演 相信音樂回應了

梁靜茹巧撞五月天同城開唱 大方遙祝「好朋友」開唱順利

蕭煌奇「開太快」被警抓慘收紅單 撞名消防局惹出驚天烏龍