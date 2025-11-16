朱孝天唱〈大約在冬季〉當場落淚 情緒潰堤掀F4巡演除名聯想

朱孝天在「啟點的起點」巡演陽江場演出〈大約在冬季〉時情緒潰堤，當場落淚拭面。（圖／翻攝自朱孝天IG、微博）

原F4成員朱孝天近日展開個人巡演「啟點的起點」，繼廣州站臨時取消後，11月15日晚間在廣東陽江市體育館順利登場，並同步透過直播向粉絲分享妝髮與後台準備過程，雖未與網友頻繁互動，仍吸引眾多粉絲關注。當他演出至齊秦名曲〈大約在冬季〉時，朱孝天情緒突然潰堤，演唱途中哽咽哀泣，並在間奏時以毛巾掩面拭淚，讓現場觀眾瞬間安靜。不少網友事後推測，這首歌名或許勾起他對F4即將於冬季重啟巡演卻遭除名的心情。

朱孝天於11月15日晚間在廣東陽江市體育館舉辦個人巡演《啟點的起點》，以「啟點樂團」主唱身分登台。他演唱F4時期經典作品〈流星雨〉、〈第一時間〉與〈情非得已〉，也帶來新團原創歌曲如〈啟點〉、〈最美新娘〉與〈萬水千山〉等，展現重返舞台的決心與能量。

不過，演出中段翻唱齊秦經典名曲〈大約在冬季〉時，他一度情緒潰堤，唱到哽咽，趁間奏時用毛巾拭淚，場面令觀眾動容。所幸他隨後平復情緒，順利完成全場演出。朱孝天事後也在Instagram上分享演出當晚照片，簡短寫下「難忘的一夜」，並附上手指愛心符號，顯示對個人舞台的肯定。

F4年初於五月天大巨蛋演唱會上驚喜合體，喚起一波《流星花園》青春回憶，也讓粉絲對「F4重返舞台」抱有高度期待。原定於F4出道25週年之際展開巡演與發行新專輯，卻傳出計畫生變，成員朱孝天因多次在直播中提前透露內部訊息，被指「暴雷」，最終遭唱片公司忍痛除名。據悉，未來將由「F3」組合接續演出與宣傳行程。

不少粉絲在朱孝天PO文後湧入留言為他打氣，但同時也有部分網友批評唱功表現不佳，直言「走音太誇張」、「連KTV都唱得比他好」、「這樣恐怕連帶貨的機會都難保」。針對朱孝天是否已遭F4正式「除名」一事，唱片公司「相信音樂」先前回應時僅提及「邀請三人共同參與演唱會策劃」，被解讀為間接證實朱孝天不在未來演出陣容中。據傳，F4（F3）巡演將自12月展開，相關規劃仍由五月天主唱阿信擔任製作人操刀，所有細節以官方公告為準。

朱孝天在演出後於社群平台寫下「難忘的一夜」，並附上演出照片與愛心符號。（圖／翻攝自朱孝天IG）

