朱孝天大嘴巴被排除F4 柴智屏不意外：個性一直是這樣

F4今年在五月天大巨蛋演唱會驚喜合體，後續傳出朱孝天因為「大嘴巴」被踢出，後續言承旭、周渝民、吳建豪「F3」三缺一推出新歌，並將在上海舉辦《F✦FOREVER恆星之城》巡演。當年《流星花園》推手、偶像劇教母柴智屏出席TAFAD GALA活動時，坦言朱孝天個性稍微衝動，也認為肆意曝光計畫對其他三人及邀約方是不尊重的行為。

柴智屏表示，F4從來就不是一個團體，而是漫畫原著神尾葉子為作品創造的四個角色，對於F4被打趣分裂成「F3」，柴智屏認為這是不尊重原著，也認為「朱孝天是當年F4的成員之一，這件事情是永遠不可能可以改變的。」

朱孝天多次在直播中「大嘴巴」，透露尚未公開的合體細節，甚至說不喜歡F4的歌曲，引發粉絲不滿，也被猜測是他遭除名的原因。

柴智屏表示，朱孝天個性一直沒什麼改變，有這樣的事情她並不意外，「他就是一個比較不太世故的一個大男孩，所以的確我覺得他有一點衝動。如果當初有答應人家的邀約要上台，但是自己又想到直播的時候講什麼共同的行程，這也對邀約者跟對其他三個人滿不尊重。」

雖然她樂見F4重聚掀回憶殺，但她認為四人的問題，從來不是錢，「是他們四個人一直都沒有一個共同的目標跟想法，讓他們四個往前走」，因此她也不會特別撮合四人，「我覺得在那個時候我們大家已經有過一個很美好的回憶了」。

