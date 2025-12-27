朱孝天失控「微博竟漲粉1萬」！商業報價超驚人 狂被酸：黑紅也是紅
朱孝天失控「微博竟漲粉1萬」！商業報價超驚人 狂被酸：黑紅也是紅
記者王培驊／綜合報導
昔日F4成員朱孝天遭排除在合體演唱會名單外後，連日透過直播與社群拋出大量內幕說法，不只點名開嗆其他3名團員，火力更一路延燒至相信音樂，甚至波及五月天主唱阿信，相關發言引爆爭議。眼見輿論失控，朱孝天最終公開道歉，坦言自己情緒失衡、言語不當，但風波並未就此止血。
外界也不免好奇，朱孝天明明正逢事業回溫的關鍵節點，為何卻選擇頻頻開直播「爆料」，讓爭議越滾越大。隨著討論升溫，他在中國經營自媒體的商業行情也被挖出。中國媒體指出，朱孝天拍攝宣傳影片依長度不同，單支報價約落在14萬至17.2萬人民幣之間，換算台幣約60萬至80萬元不等，原本被視為具備不錯的變現潛力。
然而，接連失控的言行，卻讓不少網友直言可惜，認為他親手斷送難得的翻紅機會，感嘆「因小失大」。但另一派聲音則認為，朱孝天這波爭議反而成功帶來流量，直言「黑紅也是紅」，甚至有人形容這套操作像是在「蹭熱度」。
實際數據也顯示，朱孝天的關注度確實明顯上升。第三方平台統計，他近30天微博粉絲數增加超過3.7萬人，單是在12月25日就暴增約1萬粉絲，引來更多網友圍觀後續發展，不少人抱著「看戲心態」持續追蹤，想知道是否還會有更勁爆的發言。
至於外界盛傳他微博帳號遭封鎖一事，實情也隨之曝光。中國網友整理指出，朱孝天並非全面被封號，而是在道歉聲明發布前，因私信中涉及不當言論與未經證實的爆料內容，遭平台暫時限制部分功能。隨後他自行啟用「一鍵防護」，導致一般用戶搜尋不到帳號、無法留言或私訊，形同替帳號築起一道高牆。
此外，天眼查資料也顯示，朱孝天相關商標早已遭他人搶先註冊，國際分類涵蓋科學儀器，且已成功通過審核，再度引發網友熱議。有網友嘲諷「沒下限就能紅」，也有人質疑影片報價是否過高，更有人直言整起風波的操作模式，與其他話題人物如出一轍，感慨「這世界真的太顛了」。
更多三立新聞網報導
韓影后剛和男星傳緋聞！「日本同遊神秘男」被拍 目擊人：整路又摸又抱
館長廈門公司成立！「投資破億」進軍中國 高喊：那太low了台灣才玩
企業千金吸毒逃到柬埔寨！躲藏多年返韓認：我生孩子了 警疑自首不單純
王ADEN昔自爆闖房間「想偷親女星」！小S當場嚇壞 他認了：被拉到陽台
其他人也在看
朱孝天酸F3、阿信恐闖禍！陸律師揭最慘後果：不排除被行政拘留
藝人朱孝天被排除F4活動後，數度在網上放消息暗酸F3、五月天阿信以及爆料黑幕，引起兩岸關注。即便他已於25日發聲明道歉，風波恐怕未平息，大陸律師劉凱指出，朱孝天若指控不實，最慘可能會被行政拘留。中時新聞網 ・ 10 小時前 ・ 2
大S曾想撮合朱孝天、小S！失敗理由曝光 「是個大怪咖」
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導F4自今年7月合體後掀起一波回憶殺，不過成員朱孝天因頻頻暴雷演唱會及新歌遭到公司踢除，接著發出影片表示遭到相信音樂抹黑...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
蔥價跳水! 彰化蔥田"自採每台斤10元.中低收採5台斤免費"
中部中心／黃毓倫、林韋志、李文華 彰化報導今年夏天受到豪大雨、颱風災情影響，青蔥一度飆升到每台斤200元，不過災後農民積極復耕，加上南部水蔥大量上市，目前市價每台斤只要30到40元。彰化芳苑鄉有農民栽種粉蔥，乾脆開放自採，每台斤只要10元，中低收入戶還可以免費採5台斤。民眾來到蔥田採蔥，之前受到颱風下雨飆漲的蔥，貴鬆鬆天價讓婆婆媽媽買不下去，現在自己來採，每台斤只要10元，只見民眾挽起袖子，彎腰努力採啊採，大把大把的，蔥全往袋子塞。民眾：「這邊的蔥很香，真的很香，很好吃。」民眾：「（今天來摘了多少）應該6斤吧。」民眾：「這個時間點這樣換算下來，這個好玩又便宜。」民眾自備大袋子來裝採好的蔥（圖／民視新聞）甚至還有人帶了大麻布袋、黑色大垃圾袋，就是要摘好摘滿，滿載而歸，才不枉來這一趟。彰化是青蔥主要產地之一，今年七八月，一度飆漲到每台斤200元，但災後農民積極復耕，加上南部水蔥大量上市，目前市價每台斤降到30到40元。彰化芳苑就有農民乾脆開放民眾自採，減低人力成本。農民洪先生：「採收成本要20塊，一公斤要20塊了，算一算可能不划算，我就決定開放自採這樣子，每斤10塊，然後就是如果你是，中低收入戶的話，憑證就是一戶5斤免費自採。」蔥價跳水，人力採收不符成本效應，蔥農開放民眾自己來採！（圖／民視新聞）農民說這批粉蔥是八月中，蔥正貴的時候種的，之前大盤直接來採，一分地可賣到七、八十萬，如今蔥價跳水、獲利銳減，開放民眾自採，活動開放到明年1月4號，想吃新鮮又便宜的粉蔥，手腳要快！原文出處：限時搶便宜！ 芳苑蔥田"自採每台斤10元.中低收5台斤免費" 更多民視新聞報導種蔥也能用AI？宜蘭青農升級三星蔥園變身智慧溫室宜蘭強推特色米食! "三星蔥爆米漢堡"全新上市台菜最強配料竟是抗癌聖品！營養師曝5大好處民視影音 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
中國修訂對外貿易法 強化貿易戰能力
（中央社記者李雅雯台北27日電）中國全國人大常委會會議通過新修訂的對外貿易法，明年3月1日起施行，意在強化貿易戰能力。這波修訂將「維護國家主權、安全、發展利益」寫入，強調完善對外鬥爭法律工具箱。中央社 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
十大科技關鍵議題 2026聚光
「科技七雄」雖仍是今年領漲美股主力，但市值增速有放緩跡象，展望2026年，高盛認為華爾街焦點，將從炒作AI硬體投資轉向AI投報率，並列舉主導明年科技股走勢的十大關鍵議題。工商時報 ・ 17 小時前 ・ 1
三義慈濟中醫醫院3周年 健行守護生態
透過顧健康、慶祝三義慈濟中醫醫院、滿三周年，由院長帶著130多位員工、家屬及志工，走入大自然，一起健行和茶園巡禮。 走在通往慈濟茶園的小徑上，一片綠意映入眼簾，在自然環抱中，身心格外舒暢。「好棒喔...大愛電視 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
連日失言深夜滑跪！朱孝天形象毀滅 媒體人嘆：早知如此，何必當初？
言承旭、周渝民、吳建豪及五月天阿信舉辦《F✦FOREVER 恆星之城》演唱會，掀起一波回憶殺，卻意外延燒出場外風波。朱孝天近日接連在社群平台出言不遜，不只含沙射影F3在台上「悶聲發大財」，還指控中國售票平台與黃牛勾結，更提及「國台辦」，引發輿論關注。他昨（25日）晚間10點迅速發聲明滑跪，承認自身言論「與實際情況並不相符」。對此資深媒體人狄志為也發文評論，直言這場情緒化操作恐讓朱孝天得不償失。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 78
朱孝天髮夾彎有關鍵？情緒暴走「早被取證」 網酸：道歉有用的話要警察幹嘛
男星朱孝天昨（25日）日深夜緊急發文道歉，坦承因情緒失控，在私下溝通中發表了「有失妥當的言論」，更澄清「國台辦」的相關言論，與實際情況不相符。突如其來的道歉恐怕並非偶然，因為他在粉絲群組中質疑中國大型售票平台大麥與黃牛掛鉤，大麥已火速強硬回應。鏡報 ・ 1 天前 ・ 1
朱孝天才道歉！五月天阿信受傷忙翻 遭爆下一步：合體F3
F4合體話題不斷，缺席巡演的朱孝天數度透過網路嗆聲，沒想到昨晚態度丕變，改口發聲致歉。而五月天阿信加入「F✦FOREVER恆星之城」上海站演出，近來網傳下一站將至成都開唱，相關報批文件被外流，赫然發現阿信也在名單中，將以行動繼續支持言承旭、周渝民以及吳建豪的演出。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
朱孝天致歉後阿信首發聲 「願拚F4合體」明年計畫曝光
朱孝天昨(25日)晚間聖誕節發聲，承認先前因網暴情緒失控，說出不少「失妥當的言論」，對此誠摯表示歉意。一小時後五月天主唱阿信接力發文，但曬出自拍影片，打卡旗下潮牌和iPhone合作的廣告看板，表情有點無奈可愛，引來粉絲留言。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
王ADEN為何這麼慘？公審學生遭抵制「跨年場全沒」 家長還原真相
新生代歌手王ADEN近日在校園演唱時，一名女學生突然衝上台跳舞，他當場臭臉蹲地拒唱，事後再釋出現場影片直言「傻眼中」、「同學衝上台我就被影響到」，連日遭大批網友質疑「公審未成年」，更波及多場跨年演出遭取消。對此，一名自稱該校學生的家長，近日還原校園演唱當天的「大跳真相」，坦言這才是真正引爆家長反彈與自由時報 ・ 1 天前 ・ 8
邊想邊講宋柏緯：《那張照片裡的我們》是我接觸過前5名的好劇本
宋柏緯在新片《那張照片裡的我們》裡飾演深情男二角色「弘國」，在片中開了至少四聲道，包括英台客國語，再加上調侃外省腔也學得有模有樣。宋柏緯坦言為了拍《那張照片裡的我們》他最努力準備的部分就是語言，尤其是客語。準備角色期間，宋柏緯是練客語練到用客語說夢話、嚇到家人，還每天自言自語遠看像個瘋子的地步！連表演老師在排練的時候都讚宋柏緯，並問宋柏緯是不是客家人？因為已經到了客語說得比英文還要好的地步。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
避邪神帖奏效！東京「西太后」餐廳成反共聖地 八炯重返揭現況
曾因霸氣對抗小粉紅而名噪一時的東京中華料理店「西太后」，在歷經兩年的紛擾後，現狀如何？知名反共網紅「攝徒日記」八炯近期重返該店，不僅與老闆熱情合影，更意外遇見來自上海的遊客。這些中國遊客私下透露，在國內因言論管制無法發聲，來到這家掛滿「禁忌圖騰」的店「呼吸自由空氣」，反倒成了一種政治朝聖。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1
王ADEN看看！謝金燕、蔡依林、阿妹歌迷亂入「教科書級反應」曝光
【緯來新聞網】新生代歌手王ADEN近期在校園活動演出時，因台下一名女學生突然登台跳舞，讓他情緒明顯受緯來新聞網 ・ 2 天前 ・ 5
朱孝天失言釀大禍！深夜急認錯道歉原因曝光 恐觸「中共容忍底線」
男團F4成員言承旭、周渝民（仔仔）、吳建豪，與新加入的五月天主唱阿信，日前於上海舉行「F✦FOREVER恆星之城」演唱會，另一邊今近日朱孝天卻惹出群組踢爆，捲入一連串爭議後，於12月25日深夜突然發布道歉聲明，坦承自己情緒失衡下發表不當言論，向公眾致歉。突如其來的「急踩煞車」式道歉，引發外界關注其真正導火線，隨著更多細節曝光，而他突然喊道歉的「2點關鍵原因」也跟著曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
不只朱孝天！王少偉也曾拒合體5566復出 2男團今昔對比大不同
朱孝天自從跟F4合體破局之後頻頻開直播爆料，還開嗆五月天阿信跟相信音樂，引起軒然大波，但事後朱孝天發布聲明道歉，讓整起風波落幕。然而，有網友討論起同樣都是不願合體，都被指跟團員不合，不過5566王少偉卻跟他「天差地遠」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 10
朱孝天無預警道歉！F3攜手阿信 下一步動向曝光
朱孝天無預警道歉！F3攜手阿信 下一步動向曝光EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 發起對話
朱孝天拒合體F4惹議！5566王少偉也是 2大男團今昔結局差超多
藝人朱孝天昨（25日）晚發出道歉聲明，為近期情緒失控的不妥言論，向五月天阿信、F4其他成員以及相信音樂致歉，也讓「F4合體」事件暫時告一段落。事實上，本土天團5566過去也曾發生團員不合，導致復出演唱會喊卡等傳聞，一度讓當事人王少偉飽受爭議。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
泰柬簽「立即停火」協議 即刻生效、禁止部隊調動增援
[Newtalk新聞] 泰國與柬埔寨於本月初再次爆發衝突，雙方在邊境地區進行激烈交戰，東南亞地區的緊張局勢也持續升溫。在衝突持續 20 天後，泰柬兩國國防部長今天（27日）共同簽署停火協議並發布聲明，宣布停火協議即刻生效，強調雙方均不再針對軍隊的部署進行任何調動，暫時為此次的衝突畫上句點。 根據《印度教徒報》報導，泰國國防部長納塔蓬．納克帕尼( Natthaphon Nakrphanit )與柬埔寨國防部長狄．塞哈( Tea Seiha )達成共識，決定暫時停止持續數周的激烈邊境衝突，並簽署暫時性的停火協議。雙方也發布聯合聲明，宣布停火將於當地時間 12 點（台北時間下午1點）正式生效，並不再調整邊境地區的部隊部署。 報導稱，在公布停火協議後，柬埔寨國防部透過社群平台發表獨立聲明，提醒泰國不要再針對邊境地區發動任何軍事行動，「任何的增援行動都可能加劇地區的緊張局勢，並對兩國解決當前衝突的長期努力產生負面的影響」。 該報導表示，截至目前為止，此次的泰柬邊境衝突總計導致至少 101 人死亡，超過 50 萬平民流離失所，是雙方近年來最嚴重的武裝衝突之一。雙方軍隊甚至在衝突期間出動戰鬥機轟炸對新頭殼 ・ 7 小時前 ・ 12
朱孝天開戰F3、阿信翻車！陸律師曝「最慘下場」：嚴重恐行政拘留
前F4成員朱孝天近來因為和團隊撕破臉，頻頻在粉絲群組開嗆五月天阿信和相信音樂，不僅影射假唱，更點名中國售票平台「大麥」與黃牛有不當關係，引發軒然大波。事後他緊急道歉，聲稱因為遭惡意攻擊才會情緒失控，但北京有律師指稱，朱孝天舉報內容若不實，情節嚴重恐遭行政拘留。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話