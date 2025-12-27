朱孝天失控「微博竟漲粉1萬」！商業報價超驚人 狂被酸：黑紅也是紅

記者王培驊／綜合報導

昔日F4成員朱孝天遭排除在合體演唱會名單外後，連日透過直播與社群拋出大量內幕說法，不只點名開嗆其他3名團員，火力更一路延燒至相信音樂，甚至波及五月天主唱阿信，相關發言引爆爭議。眼見輿論失控，朱孝天最終公開道歉，坦言自己情緒失衡、言語不當，但風波並未就此止血。

朱孝天眼看事情無法收拾急忙發聲明道歉（圖／翻攝自朱孝天微博）

外界也不免好奇，朱孝天明明正逢事業回溫的關鍵節點，為何卻選擇頻頻開直播「爆料」，讓爭議越滾越大。隨著討論升溫，他在中國經營自媒體的商業行情也被挖出。中國媒體指出，朱孝天拍攝宣傳影片依長度不同，單支報價約落在14萬至17.2萬人民幣之間，換算台幣約60萬至80萬元不等，原本被視為具備不錯的變現潛力。

然而，接連失控的言行，卻讓不少網友直言可惜，認為他親手斷送難得的翻紅機會，感嘆「因小失大」。但另一派聲音則認為，朱孝天這波爭議反而成功帶來流量，直言「黑紅也是紅」，甚至有人形容這套操作像是在「蹭熱度」。

實際數據也顯示，朱孝天的關注度確實明顯上升。第三方平台統計，他近30天微博粉絲數增加超過3.7萬人，單是在12月25日就暴增約1萬粉絲，引來更多網友圍觀後續發展，不少人抱著「看戲心態」持續追蹤，想知道是否還會有更勁爆的發言。

至於外界盛傳他微博帳號遭封鎖一事，實情也隨之曝光。中國網友整理指出，朱孝天並非全面被封號，而是在道歉聲明發布前，因私信中涉及不當言論與未經證實的爆料內容，遭平台暫時限制部分功能。隨後他自行啟用「一鍵防護」，導致一般用戶搜尋不到帳號、無法留言或私訊，形同替帳號築起一道高牆。

此外，天眼查資料也顯示，朱孝天相關商標早已遭他人搶先註冊，國際分類涵蓋科學儀器，且已成功通過審核，再度引發網友熱議。有網友嘲諷「沒下限就能紅」，也有人質疑影片報價是否過高，更有人直言整起風波的操作模式，與其他話題人物如出一轍，感慨「這世界真的太顛了」。

