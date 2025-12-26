朱孝天失言惹議！昔自認「皇帝投胎」被很多女生伺候

藝人朱孝天近來因聲稱「被退出F4合體計畫」、「F4的歌不好聽」，甚至在社群平台對相信音樂、阿信冷嘲熱諷惹議。他在25日道歉，但被挖出他2021年談及與妻子韓雯雯的婚姻生活時，自誇「從我交女朋友開始，我都覺得我一定是皇帝投胎的，不然哪有那麼多女生這樣伺候我？」被網友批評太自戀。

朱孝天近來因失言風波形象翻車。（圖／翻攝自朱孝天IG）

朱孝天25日發布聲明。（圖／翻攝自朱孝天IG）

朱孝天在該段採訪中，先是笑稱妻子洗碗洗不乾淨，自己都會認命再洗一遍，接著表示常在家裡跟韓雯雯說她能嫁給自己很好命。他補充說明，「就只有妳，我要反過來伺候妳」，暗示過去交往對象都是伺候他居多。朱孝天過去靠著偶像劇《流星花園》「西門」一角爆紅時，確實身邊桃花不斷，曾和佐藤麻衣、楊謹華、林熙蕾、李冰冰、吳亞馨等女神級的藝人傳出緋聞。

廣告 廣告

朱孝天曾自認「皇帝投胎」被很多女生伺候。（圖／翻攝自微博）

朱孝天近來因失言陷入爭議，自認「皇帝投胎」的言論被挖出後，網友紛紛留言表示︰「特別的自大、自以為是」、「《流星花園》西門濾鏡碎成渣」、「這種言論真的是要引起女性的憤怒了」、「西門角色形象回不去了」、「還是少說點話吧」。

網友留言討論。（圖／翻攝自微博）

朱孝天2015年因拍陸劇《美夢成真》認識韓雯雯，兩人於2016年完婚。他曾透露在自己最低潮的階段，一度長達1年時間都沒收入，當時韓雯雯安慰他「大不了我養你」，讓他深受感動。

延伸閱讀

舉槍遭指鼓動仇恨？ 謝龍介：象徵起跑、除官商勾結盼勿再影射

季麟連送「手槍」要他火力全開 謝龍介：打擊黑金、保護台南

謝龍介獲徵召戰台南市長 直言賴清德本命區最艱困