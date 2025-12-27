朱孝天失言連環爆仍狂吸1萬粉！天價報價曝光「黑紅也是紅」
F4演唱會名單曝光後，成員朱孝天未被納入，引發外界關注。他隨後連日透過直播與社群平台發聲，拋出所謂「內幕說法」，不僅點名開嗆其他3名團員，言論火力更一路延燒至相信音樂，甚至波及五月天主唱阿信，引爆輿論爭議。眼見風波擴大，朱孝天最終公開道歉，但事件並未因此平息。
隨著討論持續延燒，外界開始關注朱孝天此舉背後的動機。正值事業回溫關鍵期的他，卻頻繁開直播「爆料」，讓爭議越滾越大，其在中國經營自媒體的商業價值也被一併攤在檯面上。中國媒體指出，朱孝天拍攝商業宣傳影片，依內容與時長不同，單支報價約人民幣14萬至17.2萬（約新台幣60萬至80萬元）。
然而，接連失序的言行，也讓不少網友直呼可惜，認為他親手斷送難得的翻紅機會，感嘆「因小失大」。但也有另一派聲音認為，這波爭議成功替他帶來大量流量，直言「黑紅也是紅」，甚至形容整體操作更像是在刻意「蹭熱度」。
從數據面來看，朱孝天的關注度確實明顯上升。第三方平台統計顯示，他近30天微博粉絲數增加超過3.7萬人，其中12月25日單日就暴增約1萬粉絲，不少網友抱著「看戲心態」持續追蹤後續發展，關注是否還會有更勁爆的發言出現。
至於外界盛傳其微博帳號遭封鎖一事，實情也隨之曝光。中國網友整理指出，朱孝天並非全面被封號，而是在道歉聲明發布前，因私信內容涉及不當言論及未經證實的爆料，被平台暫時限制部分功能；隨後他自行啟用「一鍵防護」，導致一般用戶無法搜尋帳號、留言或私訊，形同主動築起防護牆。
