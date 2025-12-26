朱孝天失言道歉！昔自認「皇帝投胎」被很多女生伺候

朱孝天曾開玩笑說自己以前是皇帝命。(吳松翰攝)

男星朱孝天被排除F4活動後，在網路上數度爆黑料，還疑似暗批阿信講「場面話」；對此，他昨(25日)聖誕節正式道歉。不過，有網友回顧朱孝天4天前自稱「皇帝投胎」的言論，再度引起正反面的討論。

朱孝天2021年接受媒體專訪，談及與陸籍愛妻韓雯雯的婚姻生活，虧女方不擅長煮飯，連洗碗都容易打破或洗不乾淨，所以他認命再洗一遍，並常對老婆說她的命很好，因為這些家務以前都是女生在做。

朱孝天笑說：「從我交女朋友開始，我都覺得我一定是皇帝投胎的，不然哪有那麼多女生這樣伺候我」，想不到婚後變成自己要伺候老婆，情緒從生氣轉變為翻白眼，讓事情過去。不過，朱孝天也讚美老婆總是「無條件挺我」，在他人生的低潮時，還會霸氣地喊願意賺錢養他，讓朱孝天感動不已。

廣告 廣告

回顧朱孝天婚前的情史，緋聞女友都是女神等級，2004年被拍到和麻衣在台北同居，緊接著又被直擊和李冰冰在北京一同進房間過夜，2006年換跟林熙蕾傳緋聞，曾被拍到轟動一時的「倚窗掀簾照」，最終兩人在婚姻前止步，5年緋聞畫下句點。

朱孝天先後跟麻衣、李冰冰傳緋聞。(資料照、粘耿豪攝)

朱孝天2011年底跟名模吳亞馨短暫擦出愛火，女方承認分手主因是價值觀和未來規劃不合，感情轉淡。2016年，朱孝天宣布和韓雯雯結婚，兩人膝下無子，過著頂客族的生活。

和林熙蕾分手後，朱孝天跟韓雯雯結婚。(圖/微博@朱孝天、張兆輝攝)

更多中時新聞網報導

謝瓊煖看隨機攻擊案籲「學會自保」

賈永婕 有被討厭的勇氣

HBL》劉廷寬、任語璿合攻63分 松山3連勝