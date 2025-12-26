朱孝天失言釀大禍！深夜急認錯道歉原因曝光 恐觸「中共容忍底線」
娛樂中心／綜合報導
男團F4成員言承旭、周渝民（仔仔）、吳建豪，與新加入的五月天主唱阿信，日前於上海舉行「F✦FOREVER恆星之城」演唱會，另一邊今近日朱孝天卻惹出群組踢爆，捲入一連串爭議後，於12月25日深夜突然發布道歉聲明，坦承自己情緒失衡下發表不當言論，向公眾致歉。突如其來的「急踩煞車」式道歉，引發外界關注其真正導火線，隨著更多細節曝光，而他突然喊道歉的「2點關鍵原因」也跟著曝光。
阿信在演出時特地提到未有到場的朱孝天道：「我不忍心這個四面台始終空着一個角落。」獲不少粉絲形容為「阿信式善良」，未料朱孝天卻在群組踢爆，台灣及北京鳥巢「假唱」一事，截圖外流中更對中國大型售票平台「大麥」質疑，直指其平台與黃牛之間存在不當關係，該言論在中國社群迅速登上熱搜發酵，爭議層級也從藝人情緒性發言，提高為涉及平台商譽的公共事件。
由於大麥在中國演唱會售票市場占有高度關鍵地位，相關指控引發高度敏感反應。平台方面隨即透過官方與客服管道對外澄清，強調「對黃牛零容忍，票價均由主辦方根據市場規則制定，大麥作為票務平台嚴格執行相關規定，不存在與第三方合作抬價的行為」。相關回應被多家陸媒轉載後，輿論風向開始轉變。
此外，據陸媒《紅星新聞》昨日晚間6點報導，對於截圖中朱孝天在群組的發言質疑，大麥相關工作人員也回應媒體：「已對互聯網（網路）傳播的不實信息進行取證，並保留採取一切法律措施追究造謠方法律責任的權利。」。強硬說法被解讀為正式法律警告，似乎才讓朱孝天意識到，事件已不再只是打嘴砲，恐可能涉及名譽權與法律責任，朱孝天才趕緊於深夜發布道歉聲明。
業界人士給出答案，朱孝天惹怒相信音樂高層也罷，但他卻碰觸到2點最不能「零容忍」，第一是提到「大麥與黃牛掛勾」，第二點表示「自己已配合國台辦」調查，不實言論恐觸及中共底線，眼看事態越發嚴重，朱孝天公開發聲明致歉，以免魚死網破徹底毀了自己的後路，至於後續是否仍有餘波，仍有待觀察。
