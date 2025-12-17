朱孝天嫌F4〈流星雨〉不好聽！張震嶽發文開酸 「脫隊的F1」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

「F4」由言承旭、周渝民、吳建豪、朱孝天組成，但因為朱孝天不斷暴雷，導致最後在演唱會、新歌中都被除名，改由F3加上五月天阿信的組合推出新歌，並將於19日至22日在上海舉行巡演，朱孝天不滿多次發言抨擊相信音樂，但外界一面力挺相信音樂，而他曾經透露「F4的歌不好聽」，就連歌手張震嶽都忍不住發文開酸。

朱孝天嫌棄F4的歌曲不好聽。（圖／相信音樂提供）

朱孝天曾經在直播上提到，自己不喜歡F4的歌，「我會願意在演出的時候唱F4的歌，是因為那是大家童年的回憶，以我自己聽音樂的標準，我是覺得那個歌其實是不好聽。」把自己的身價抬高許多，這樣的說法，外界並不買單。

廣告 廣告

張震嶽近日在社群媒體上分享，因為感冒去診所，看到診所有《流星花園》漫畫，有感而發的開酸：「脫隊的F1說〈流星雨〉這首歌不符合他的音樂審美，但是當年這首歌出來，副歌的前兩小節的和弦走得很好聽，我是從創作流行歌曲的角度。」

張震嶽發文開酸朱孝天。（圖／翻攝張震嶽IG）

更多FTNN新聞網報導

朱孝天打臉老婆！否認為F4減重15公斤 親曝真相：消停一下吧

朱孝天缺席F4！發聲明控訴「遭單方面切割」 知名網紅直言像「釘子戶」：不見得要你

朱孝天慘被踢出F4！發聲曝拒絕相信音樂3要求內幕 「太昧良心了」

