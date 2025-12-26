朱孝天宣傳片「驚人報價」被挖！為失言道歉 陶晶瑩給忠告：冷靜一下
朱孝天宣傳片「驚人報價」被挖！為失言道歉 陶晶瑩給忠告：冷靜一下
娛樂中心／綜合報導
男團F4合體風波不斷，其中成員朱孝天被排除在外後，連續多次開直播喊冤，還不惜爆出諸多黑幕，事件鬧得沸沸揚揚，但昨（25日）迎來反轉，朱孝天在社群中發布道歉聲明，引發大眾譁然，如今又有中國媒體挖出他影片的報價。
據陸媒報導，朱孝天每支宣傳片會依照長度不同給出報價，平均落在14～17.2萬人民幣（約60-80萬台幣）左右，這一串數字也因為近日朱孝天捲入回應F4的話題風波中，引發許多人關注，尤其他的粉絲人數不減反增，網友見狀則直呼：「黑紅也是紅」、「來錢還是太快了」、「人家的一分鐘相當於我的一年」。
事實上，朱孝天昨（25日）發布道歉聲明，強調是面對大規模的網路暴力，導致情緒失控，因此才在跟他人溝通期間發出有失妥當的言論，引發一連串不必要的揣測，經此一事，他強調往後會更加謹言慎行。
然而，藝人陶晶瑩也曾在節目《陶色新聞》談到過朱孝天，坦言這對朱孝天來說也許是一次讓事業攀上顛峰的機會，「結果臨時被喊卡」，陶晶瑩認為朱孝天心情可能會很糟，但同時也喊話朱孝天，身邊若無人能夠給建議，在回應方面「要更冷靜一下」。
更多三立新聞網報導
術後才返台辦見面會！楊丞琳突吐「有天離開演藝圈」 真實心聲全說了
王宇婕「1器官破裂」膿流子宮...急動刀續命 友人驚恐：差點失去她
儒哥入手千萬法拉利圓夢！眼眶泛紅「最感激她」 網歪樓：別再淹水
男演員下戲後突朝短劇女星甩巴掌 遭質問竟笑稱：想練手勁
其他人也在看
朱孝天為何「秒改口」道歉？他揭2大關鍵：踩中共底線
娛樂中心／張予柔報導藝人朱孝天近期因與工作團隊關係緊張，導致外界期待的F4合體計畫告吹，隨後又在粉絲群組中多次發言引發爭議，相關畫面在中國社群平台瘋傳並衝上熱搜。消息延燒短短一天，朱孝天昨（25）日突發布道歉聲明，承認自己情緒失控下發表不當言論，向公眾致歉。這起「急踩煞車式」道歉，引發外界關注事件的真正導火線。民視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
朱孝天昔翻車發言遭挖！自認「皇帝投胎」：很多女生伺候我⋯濾鏡全碎
朱孝天被排除在所屬男團「F4」回歸計畫之外，日前全面開撕相信音樂，不過網路輿論幾乎一面倒對他冷嘲熱諷。朱孝天過去的爭議發言也被網友翻出討論，其中一段受訪時的自戀言論，也引起討論。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
朱孝天急認錯「為失言道歉」內幕 2原因恐觸「中國容忍底線」
F4成員言承旭、周渝民、吳建豪及朱孝天的合體獨缺朱孝天，他近日連環開砲，25日其留言截圖登上微博熱搜，內容提及他被網暴的時候，F3選擇悶聲發大財，又爆料自己明明因病唱歌容易走音，不過，公開的影片卻是正常，掀起假唱爭議，甚至爆料賣黃牛票以及配合國台辦調查等言論，火力全開後卻突在深夜道歉，認自己的暴走行為是真的，還承認因為自己情緒失控，所言與事實有出入，此前提及“國台辦”的相關言論，與實際情況並不相符。太報 ・ 1 天前 ・ 22
話都是朱孝天在講！開撕F3「悶聲發大財」 爆黑幕拒再合體：演不出那種感覺了
F4成員言承旭、周渝民、吳建豪及朱孝天的合體獨缺朱孝天，他近日連環開砲。以「朱孝天」3字以及大頭貼留言截圖，今（25）日登上微博熱搜，留言直指在他被網暴的時候，F3選擇悶聲發大財，又爆料自己明明因病唱歌容易走音，不過，公開的影片卻是正常，要「大家可以琢磨一下」，掀起假唱爭議。對此，相關截圖是否本人所寫，朱孝天尚未回應；對於爆料內容，相信音樂也未有回應。太報 ・ 1 天前 ・ 3
朱孝天道歉有隱情？爆料「勾結黃牛炒價」 售票平台怒回：造謠已取證
根據微博流出訊息，朱孝天在VIP粉絲群對話中批評大麥網與黃牛有合作關係，質疑平台抬價操作。由於大麥網是中國最大票務平台之一，許多藝人演唱會皆透過該平台售票，相關發言被解讀為對整個演唱會產業鏈的指控。諷刺的是，朱孝天的演唱會門票同樣透過大麥網販售，讓不少網友直...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發起對話
打造國際級遊艇碼頭! 基市府與知名遊艇集團簽約
民視新聞／綜合報導國內知名遊艇集團，積極在台灣海岸線，打造國際級遊艇碼頭，今天正式和基隆市府完成簽約，啟動碼頭儀式。基隆市長謝國樑親自出席簽約，全力支持遊艇碼頭的發展。基隆身為海洋城市，遊艇集團宣告將投資超過20億，打造全台規模最大的「八斗子遊艇碼頭」。未來將設置超過300個泊位，碼頭周邊也結合商場與飯店，成為多功能海洋休憩園區，同時推動遊艇與帆船教育、證照培訓等等，讓台灣遊艇產業再升級，也有望帶動周邊觀光效益。原文出處：打造國際級遊艇碼頭！ 基市府與知名遊艇集團簽約 更多民視新聞報導謝國樑就職滿3周年! 積極推動建設"全齡友善"綠選對會建議徵召參選基隆市長 童子瑋表態：積極爭取市民支持謝國樑連任恐翻車！議員讚「他」實力強：綠營最有機會拿回基隆民視影音 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
曾想撮合小S與朱孝天 大S爆料：最後被嫌不合
從節目內容可見，大S當時提到，因見朱孝天與小S都處於單身狀態，便萌生介紹兩人認識的想法，並主動建議朱孝天可以約小S看電影、吃飯，透過輕鬆的方式培養彼此互動。大S也表示，雙方後來確實有見過面，並曾一同用餐，算是正式認識彼此。不過，這段被外界看好的緣分並未進一步...CTWANT ・ 1 小時前 ・ 發起對話
大S曾想撮合小S交往朱孝天 破局理由曝光
朱孝天近期因在網路上的言論引起爭議，頻頻登上熱搜，日前他也正式對自己的發言道歉，而許多過往他曾上過的節目內容也被網友重新找出回顧，其中一次是關於大S曾想撮合他和小S交往的內容，破局理由也讓網友揶揄「好險」。日前阿信「F3」聯手舉辦的演唱會已落幕，但朱孝天未在演出名單上，倒是一再透過和網友的互動，流露自由時報 ・ 7 小時前 ・ 4
暖！ 夫抱孩子機場旁公園「奔跑送機」 妻：差點哭出來
一名日本太太PO出一段影片，她從廣島機場搭機回台，飛機在跑道滑行時，赫見她的老公抱著小孩，在一旁的公園奔跑送機，畫面感動不少網友。而她也在網路上感謝機組人員，因為原本訂靠窗位置，上機後卻發現沒窗戶，所...華視 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
朱孝天拒合體F4惹議！5566王少偉也是 2大男團今昔結局差超多
藝人朱孝天昨（25日）晚發出道歉聲明，為近期情緒失控的不妥言論，向五月天阿信、F4其他成員以及相信音樂致歉，也讓「F4合體」事件暫時告一段落。事實上，本土天團5566過去也曾發生團員不合，導致復出演唱會喊卡等傳聞，一度讓當事人王少偉飽受爭議。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
志玲姊姊來了！PLG應援首秀大跳啦啦舞 自揭小學純愛往事
職籃PLG洋基工程今（27日）在新竹市體育館迎接隊史主場第一戰，對上桃園領航猿。開幕戰特別邀請永遠的女神林志玲擔任嘉賓。「志玲姊姊」不但獻出第一次籃球賽應援，也和「洋基女孩」啦啦隊一起大跳啦啦舞！林志玲也帶動票房，滿場3400張門票全數售罄。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 1
朱孝天失言連環爆仍狂吸1萬粉！天價報價曝光「黑紅也是紅」
F4演唱會名單曝光後，成員朱孝天未被納入，引發外界關注。他隨後連日透過直播與社群平台發聲，拋出所謂「內幕說法」，不僅點名開嗆其他3名團員，言論火力更一路延燒至相信音樂，甚至波及五月天主唱阿信，引爆輿論爭議。眼見風波擴大，朱孝天最終公開道歉，但事件並未因此平息。鏡報 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
最美童星長大了！ 陳亮彤18歲成台灣「最年輕啦啦隊女孩」
童星出身的陳亮彤（亮亮）自小活躍於戲劇圈，在《多情城市》中一人分飾兩角的演技，讓觀眾印象深刻。最近她迎來18歲生日，昔日小女孩已出落得亭亭玉立，令人驚喜的是，陳亮彤還公開了自己的新身分，入選「洋基工程籃球隊」的洋基女孩，成為台灣年紀最小的啦啦隊女孩。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 11
昔日老闆還會力挺嗎？辛龍復出 吳宗憲一句話劃清界線
（娛樂中心／綜合報導）辛龍睽違多年決定復出發片，引來外界關注他與老東家吳宗憲的關係是否有望再續前緣。吳宗憲日前 […]引新聞 ・ 3 天前 ・ 18
砸1億改造沒用 士林夜市空店暴增「比疫情更慘」
士林夜市是外國觀光客必訪景點，民進黨北市議員林延鳳指出，市府斥資1億元整修位在夜市裡的士林市場地下美食街，但開幕後成效不彰，夜市排名從長年第1滑落至第2，周邊商圈店面空置率高，攤販數也逐年減少，呼籲市府結合文化資源與大型、日常活動振興商圈。北市市場處回應，將依據商圈現況發展需求適性輔導，並於明年1月前，邀集相關局處開會研商士林商圈振規畫，提振商圈商機。中時新聞網 ・ 10 小時前 ・ 127
不只朱孝天！王少偉也曾拒合體5566復出 2男團今昔對比大不同
朱孝天自從跟F4合體破局之後頻頻開直播爆料，還開嗆五月天阿信跟相信音樂，引起軒然大波，但事後朱孝天發布聲明道歉，讓整起風波落幕。然而，有網友討論起同樣都是不願合體，都被指跟團員不合，不過5566王少偉卻跟他「天差地遠」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 10
術後才返台辦見面會！楊丞琳突吐「有天離開演藝圈」 真實心聲全說了
女星楊丞琳近年事業重心多在中國發展，日前她睽違多年舉辦台灣粉絲見面會，其中她除了分享8月接受手術的心境轉變之外，還提到有動過「離開演藝圈」的念頭，瞬間掀起網友的討論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」EBC東森娛樂 ・ 7 小時前 ・ 5
書摘／福原愛驚爆江宏傑沒把她看在眼裡？ 26個字曝離婚真實原因
日本「桌球甜心」福原愛與江宏傑的離婚大戲。沉寂一段時間時候，隨著福原愛挺巨肚說已再婚再度引爆注意。福原愛早在《不管怎樣的哭法，我都準備好了》書中曝光江宏傑「根本沒把自己看在眼裡」。福原愛訴說兩人的互動：【真正愛妳的人，會讓妳的心情自由，並且看見自我、重新認識自我。】時間軸拉到現在來看，福原愛真的做到了「自由」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 103
陳妍希聖誕曬美照「和喜歡的人一起過」 9歲兒罕露正臉：酷似陳曉
女星陳妍希在今年2月跟中國男星陳曉結束9年婚姻，恢復單身的她，將重心投入演藝工作，人氣再度攀上顛峰，而平常樂於分享生活的陳妍希，昨（25日）曬出慶祝聖誕節的照片，其中一張9歲兒子的正臉模樣，掀起大批網友討論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 25