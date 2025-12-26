朱孝天宣傳片「驚人報價」被挖！為失言道歉 陶晶瑩給忠告：冷靜一下

娛樂中心／綜合報導

男團F4合體風波不斷，其中成員朱孝天被排除在外後，連續多次開直播喊冤，還不惜爆出諸多黑幕，事件鬧得沸沸揚揚，但昨（25日）迎來反轉，朱孝天在社群中發布道歉聲明，引發大眾譁然，如今又有中國媒體挖出他影片的報價。

據陸媒報導，朱孝天每支宣傳片會依照長度不同給出報價，平均落在14～17.2萬人民幣（約60-80萬台幣）左右，這一串數字也因為近日朱孝天捲入回應F4的話題風波中，引發許多人關注，尤其他的粉絲人數不減反增，網友見狀則直呼：「黑紅也是紅」、「來錢還是太快了」、「人家的一分鐘相當於我的一年」。

事實上，朱孝天昨（25日）發布道歉聲明，強調是面對大規模的網路暴力，導致情緒失控，因此才在跟他人溝通期間發出有失妥當的言論，引發一連串不必要的揣測，經此一事，他強調往後會更加謹言慎行。

然而，藝人陶晶瑩也曾在節目《陶色新聞》談到過朱孝天，坦言這對朱孝天來說也許是一次讓事業攀上顛峰的機會，「結果臨時被喊卡」，陶晶瑩認為朱孝天心情可能會很糟，但同時也喊話朱孝天，身邊若無人能夠給建議，在回應方面「要更冷靜一下」。

陶晶瑩曾在節目談及朱孝天。（圖／翻攝自微博）

