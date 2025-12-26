朱孝天容易犯小人？江柏樂拆字示警了：要留意腎臟系統

朱孝天近期頻繁開砲，直到25日才發文道歉認錯。(圖／粘耿豪攝)

藝人朱孝天昨（25）日聖誕夜晚態度180度大轉變，聲明道歉認錯，因遭受網暴才會情緒失控，對相信音樂、五月天阿信以及F4成員們作出不當言論。對此，命理師江柏樂則透過姓名學與命格提醒「朱孝天」，容易犯小人，還可能會有腎臟系統的問題。

江柏樂在臉書發文分享「昨天有人來請老師論斷朱孝天的姓名。」於是他逐一拆解後發現確實有幾個滿明顯的特點。首先是「孝」，上面帶著土，代表對外的人際關係、外緣其實不錯，容易被看見，也有人願意接近、幫忙。

不過，若從內在來看，朱孝天的命格屬於子午正沖，情緒起伏較大，脾氣來得快，「有時會出現連自己都說不出原因的煩躁或不耐」。再來從拆字來看，「天」可拆為二人，「二」在象意中也代表牛。江柏樂說明，「民俗常說『自古白馬怕青牛』，這樣的組合，容易犯小人、是非較多。

朱孝天（右）遭相信音樂除名，未來恐難再次合體。（資料圖／李威德攝）

但在健康方面，江柏樂提醒朱孝天，「要特別留意腎臟系統，將來需注意代謝問題，例如血糖、腎結石等狀況，平時生活作息與飲食很重要。」最後他總結，「在整體來說，這個名字的晚年運勢不差，財庫算穩，有守得住錢的格局」。

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

