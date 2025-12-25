朱孝天怒扯相信音樂3大黑幕！稱配合「國台辦調查」網：已經失控

娛樂中心／巫旻璇報導

藝人朱孝天近來爭議不斷，除與唱片公司「相信音樂」關係緊繃外，也多次透過社群表達不滿。近日他在私人粉絲群組中，針對五月天主唱阿信及其餘F3成員，形容對方「在台上悶聲發大財」，並直指自己已無法再演出當年的感覺。除此之外，朱孝天再度點名五月天所屬的「相信音樂」，於粉絲社群中指控該公司涉及黃牛炒票相關問題，相關說法迅速在網路上發酵，引發熱烈討論。









阿信（左1）與F4其他3名成員周渝民（右1）、吳建豪（右2）、言承旭（左2），近日在上海舉辦連續3天的演唱會。（圖／翻攝自微博）

近日微博流出疑似朱孝天在粉絲群組內的對話截圖，他直指相信音樂在中國的合作夥伴「華人音樂」本身擁有售票系統，卻仍選擇與被指和黃牛掛鉤的「大麥」合作，藉此將票價炒高，並與黃牛分潤，同時規避因溢價產生的稅務問題。他更透露，自己目前已配合國台辦相關單位調查，並表示後續「應該很快就會有動作」。





近日微博流出疑似朱孝天在粉絲群組內的對話截圖，點名相信音樂三大黑幕。（圖／翻攝自微博）





不僅如此，朱孝天還在群組中爆料，相信音樂疑涉海外洗錢與假唱等爭議，他指出，該公司在中國設有兩家法人，一為音樂公司、另一則為貿易公司，長期透過虛報藝人酬勞，並將部分應付金額轉由貿易公司匯往海外，以此規避應繳稅款。





朱孝天感嘆自己遭受嚴重網路攻擊時，其餘三名成員卻選擇「在台上悶聲發大財」。（圖／翻攝自微博）





對於仍有粉絲期待F4重聚，朱孝天則顯得相當冷淡，直言「應該沒有了」，並感嘆自己遭受嚴重網路攻擊時，其餘三名成員卻選擇「在台上悶聲發大財」，反問若真再度同台，是否還能毫無芥蒂地合作演出。他也坦言，如今已無法再演出當年的感覺，言語間流露不滿。





藝人朱孝天近來爭議不斷，除與唱片公司「相信音樂」關係緊繃外，也多次透過社群表達不滿。（圖／翻攝自微博）









相關言論曝光後，引發網友兩極反應，有人認為他的說法過於激烈，質疑是否對其他成員的發展心生不平；但也有不少人對他長期遭受網路霸凌表達同情。朱孝天的一連串發言，也引來部分網友砲轟，留言直指「說真相就該拿出證據」、「又是情緒性發言」、「爆料卻不見證據」、「朱孝天已經失控了」，相關爭議持續延燒。













