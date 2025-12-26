朱孝天急認錯「為失言道歉」內幕 2原因恐觸「中國容忍底線」



F4成員言承旭、周渝民、吳建豪及朱孝天的合體獨缺朱孝天，他近日連環開砲，25日其留言截圖登上微博熱搜，內容提及他被網暴的時候，F3選擇悶聲發大財，又爆料自己明明因病唱歌容易走音，不過，公開的影片卻是正常，掀起假唱爭議，甚至爆料賣黃牛票以及配合國台辦調查等言論，火力全開後卻突在深夜道歉，認自己的暴走行為是真的，還承認因為自己情緒失控，所言與事實有出入，此前提及“國台辦”的相關言論，與實際情況並不相符。

大麥網在對岸的售票市場占有一席之地。陸媒《紅星新聞》報導，有關黃牛票的指控，大麥回應是不實訊息，已對互聯網傳播的不實信息進行取證，並保留採取一切法律措施，追究造謠方法律責任的權利。大麥強調「對黃牛零容忍，票價均由主辦方根據市場規則制定，大麥作為票務平台嚴格執行相關規定，不存在與第三方合作抬價的行為」。

《三立新聞網》報導，根據業界人士研判，朱孝天深夜緊急發布聲明道歉，主要是朱孝天惹怒相信音樂高層也罷，還提到「大麥與黃牛掛勾」以及「自己已配合國台辦」調查，碰觸到2點最不能碰的底線，不實言論恐觸及中國底線。

微博的熱搜截圖是朱孝天留言的截圖，內容提到F3選擇悶聲發大財、自己因病唱歌容易走音等假唱爭議、黃牛票爭議和自己配合國台辦調查。

朱孝天澄清聲明

本人就近期相關事宜，作出如下澄清與致歉：

自今年九月“F4合體”相關事件發生以來，我持續遭受網絡暴力侵擾，精神承受巨大壓力。近期這一情況愈演愈烈，不僅嚴重干擾了我的正常工作節奏，更無端波及家人的平靜生活，讓我身心俱疲。

在持續的惡意攻擊私信裹挾下，我因情緒失控，在與他人私信溝通中發表了有失妥當的言論。相關言論後續引發了不必要的揣測，客觀上佔用了公共資源，在此我向公眾致以誠摯的歉意。

事件引發爭議後，我深刻反思了自身言行，面對紛擾時，我未能以理性態度克制情緒，亦未能以妥當方式妥善應對，做出了錯誤的示範，再次深表歉意。

此外，本人此前提及“國台辦”的相關言論，與實際情況並不相符，特此作出澄清並表達誠摯歉意。

感謝各界的理性關注與監督，再次誠懇致歉。同時，懇請大家尊重個人及家人隱私，共同維護清朗的網絡空間。後續我會更謹言慎行，也請大家理性看待網絡言論。

聲明人：朱孝天

2025年12月25日

