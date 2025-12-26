朱孝天急道歉稱「情緒失控」內幕曝光

undefined





男團「F4」成員朱孝天日前舉報五月天所屬公司「相信音樂」，指控其棄用自家購票系統，改與中國售票平台大麥利用黃牛炒票，對此，大麥表示已完成取證，隨後朱孝天於25日晚間發布致歉聲明，坦言因情緒失控，發表不當言論。

根據外媒《封面新聞》報導，朱孝天在粉絲群中，公開指控五月天所屬經紀公司「相信音樂」涉嫌多項違規行為，他提及，相信音樂捨棄合作夥伴的購票系統，選擇與中國售票平台大麥掛鉤，利用黃牛炒高票價並平分溢價所得，藉此逃避稅款。除了票務爭議，朱孝天更進一步舉報該公司涉嫌跨境轉移資產洗錢及強制藝人假唱，相關指控迅速登上熱搜。

針對朱孝天的言論，大麥迅速做出回應，「對黃牛零容忍，票價均由主辦方根據市場規則制定，大麥作為票務平台嚴格執行相關規定，不存在與第三方合作抬價的行為」，表示已對網路傳播的不實信息進行取證，並強調，針對造謠方的法律責任，公司保留採取一切法律措施追究到底的權利，嚴正否認勾結黃牛炒票的說法。

朱孝天認情緒失控發言致歉

對此，朱孝天25日晚間發布聲明表示，自九月「F4合體」事件後便持續遭受網路暴力，因精神壓力巨大且情緒失控，才在與他人的私信溝通中發表了有失妥當的言論，朱孝天表示，已深刻反思自身言行，並誠懇請求大眾尊重家人的隱私，回歸理性的網路空間，未來他將更加謹言慎行。

朱孝天25日晚間發布道歉聲明。（圖／翻攝自朱孝天 IG）

