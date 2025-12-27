朱孝天急道歉竟「光速漲粉」！拍片詳細報價全被挖出

娛樂中心／江姿儀報導



近期藝人朱孝天與工作團隊關係緊張，陷入「被退出F4」爭議，又因在粉絲群組中多次發言惹議。25日他緊急發聲明致歉，認了自己情緒失控，導致發表言詞時欠缺周全，向公眾致歉。沒想到輿論沸騰，也讓他登上熱搜，重獲網友關注，微博粉絲數不減反增。相關話題延燒之際，他接拍宣傳影片的酬勞行情也被翻出，詳細報價曝光。





朱孝天急踩煞車道歉竟「光速漲粉破萬」！拍片商業報價「詳細金額」被挖出

朱孝天認了失言道歉，粉絲數竟增加萬人。（圖／翻攝自朱孝天IG、朱孝天微博）

朱孝天近期捲入與F4的風波，根據中國媒體報導，他1個月以來，粉絲增加了3.73萬人，目前微博粉絲數達225.5萬。數據顯示，朱孝天的商業合作採取依影片時長分級計價，1至20秒的短影片，開價約14.08萬（約新台幣62萬元）；而時長21至60秒的影片，報價則為15.65萬（約新台幣66萬元）；超過60秒的長影片，合作金額進一步提高至17.21萬（約新台幣75萬元）。不過本人並未回應，相關資訊真實性仍待釐清。

朱孝天急踩煞車道歉竟「光速漲粉破萬」！拍片商業報價「詳細金額」被挖出

朱孝天拍攝宣傳影片的詳細報價被中國媒體翻出。（圖／翻攝自朱孝天微博、韓雯雯微博）

回顧近日風波，日前網路流出多張疑似朱孝天在粉絲群組中的對話截圖，內容連番抖出「假唱」、「勾結黃牛炒票逃稅」、「海外洗錢」等猛料，甚至提到「已前往國台辦配合調查」，引起外界譁然。不過相關聊天紀錄是否確為本人所發，仍有待釐清。朱孝天25日晚間火速在各大社群平台發布正式聲明道歉，澄清自己關於「國台辦」的相關說法與事實不符，並坦言當時情緒失控，才會發表不理性的言論。

