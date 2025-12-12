朱孝天慘被踢出F4！發聲曝拒絕相信音樂3要求內幕 「太昧良心了」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

「F3」言承旭、周渝民、吳建豪加上五月天阿信的演唱會，於日前宣布要在12月19日至22日在上海開唱，而原本是F4一員的朱孝天，因為不斷提早洩漏合作內容慘被除名，對此，朱孝天上傳影片喊冤，提到與相信音樂無合作關係，3個月前拒絕相信音樂的3個要求後就被單方面斷聯，事件持續延燒，近來朱孝天於社群媒體上曝光相信音樂提出的要求，但網友依舊不買單。

朱孝天被踢除F4的演唱會陣容。（圖／翻攝微博）

朱孝天除了在影片中提到與相信音樂沒有合作關係外，還表示是因為拒絕了相信音樂3個要求，就被單方面斷聯，還表示被相信音樂的營運長艾姐抹黑，種種指控外界都不買單，相信音樂也不予回應，朱孝天持續發聲，還向艾姐喊話，希望對方能高抬貴手，讓人摸不著頭續。

近來有網友在社群媒體上留言詢問朱孝天關於相信音樂提出的3個要求，具體內容是什麼，朱孝天本人現身留言回應：「因為有些事情真的不能做，太昧良心了」、「不能說啊，會害到別人的...我只是不想上車，不是想擋路」，發言再度引起網友不滿，認為當時對於提早洩漏合作內容侃侃而談，怎麼突然嘴巴變嚴了。

F3＋五月天阿信將在上海開唱。（圖／相信音樂提供）

