朱孝天才道歉！五月天阿信受傷忙翻 遭爆下一步：合體F3

〔記者陽昕翰／台北報導〕F4合體話題不斷，缺席巡演的朱孝天數度透過網路嗆聲，沒想到昨晚態度丕變，改口發聲致歉。而五月天阿信加入「F✦FOREVER恆星之城」上海站演出，近來網傳下一站將至成都開唱，相關報批文件被外流，赫然發現阿信也在名單中，將以行動繼續支持言承旭、周渝民以及吳建豪的演出。

「F✦FOREVER恆星之城」巡演以四面台為主，由於朱孝天缺席，阿信不忍讓言承旭等3人獨自承受壓力，也不願讓四面台空著一個角落，擔心等待20年的歌迷期待落空，因此用盡夾縫中的時間與能力，決定加入F3合體巡演。

忙翻天的阿信本週六將回歸五月天，在台中洲際棒球場舉辦6場演唱會，隨即又要與F3合體，下一站將在中國成都開唱。行程滿檔的阿信本週一才在演唱會意外摔傷，如今演出行程排得如此緊密，歌迷就怕他的身體撐不住，非常擔心主唱大人的身體狀況。

