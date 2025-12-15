朱孝天打臉老婆！否認為F4減重15公斤 親曝真相：消停一下吧

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

F4合體話題持續發酵，日前確定成員朱孝天不參與單及演唱會，而他也發出影片指控相信音樂對自己抹黑、潑髒水。而朱孝天的老婆韓雯雯曾在直播中為老公抱屈，表示他為合體F4減重15公斤，如今朱孝天卻打臉老婆，直言自己減重是為了健康，與F4無關。

朱孝天親曝減肥真相。（圖／翻攝自微博、相信音樂提供）

朱孝天老婆韓雯雯曾提到，朱孝天為了有好的狀態，且與大家站在一起時畫面的和諧，在一個多月內瘦了15公斤，讓她相當心疼，且朱孝天為了F4合體這件事開始努力調理身體，「他也是滿心期待，從7月份到現在，沒有一點鬆懈。」

廣告 廣告

朱孝天否認減重與F4合體有關。（圖／翻攝自微博）

不過，朱孝天12日被網友問及是否減重的問題時，他坦言，目前體重為約79公斤，對比之前85公斤確實有下降，但他強調，減肥是基於健康考量，因為體重過重會導致代謝紊亂，不僅僅是為了工作，更呼籲外界：「消停一下吧！」由於這個說法與老婆韓雯雯有出入，再度掀起討論。







更多FTNN新聞網報導

朱孝天缺席F4！發聲明控訴「遭單方面切割」 知名網紅直言像「釘子戶」：不見得要你

朱孝天慘被踢出F4！發聲曝拒絕相信音樂3要求內幕 「太昧良心了」

朱孝天被踢出F4轟遭潑髒水！網挖證據打臉 力挺相信音樂

