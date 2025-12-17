朱孝天批不喜歡F4的歌！張震嶽駁：流星雨很好聽

男團F4即將於12月19日至22日在上海梅賽德斯奔馳文化中心舉辦全新巡演「F✦FOREVER恆星之城」，由言承旭、吳建豪、周渝民三位成員參與演出，門票已全數秒殺完售。

然而，成員朱孝天不僅未參與新歌《恆星不忘Forever Forever》的錄製，更被排除在巡演名單之外。朱孝天日前首度公開回應此事，直指相信音樂高層艾姐（謝芝芬）對他進行抹黑與潑髒水的行為。他透露自己在拒絕相信音樂提出的三個要求後，隨即遭到斷聯處理。

廣告 廣告

當網友詢問為何其他三位成員能夠答應演出，唯獨他不行時，朱孝天表示：「可是有些事情真的不能答應的，太昧良心了。」但當被問及具體要求內容時，他又稱：「不能說啊，會害到別人的，我只是不想上車，不是想擋路。」

事件發展至此，朱孝天過往的言論也被重新檢視。他曾在直播中坦承，自己其實並不喜歡F4的歌曲。朱孝天當時表示，會願意在演出時演唱F4的歌曲，純粹是因為這是眾人的童年回憶，並強調：「以我自己聽音樂的標準，我是覺得那個歌其實是不好聽。」

針對朱孝天對F4歌曲的批評，創作歌手張震嶽16日在Instagram限時動態發文回應。張震嶽在診所看到《流星花園》漫畫後有感而發，以專業創作者的角度表示：「脫隊的F1說《流星雨》這首歌不符合他的音樂審美，但是當年這首歌出來，副歌的前兩小節的和弦走得很好聽，我是從創作流行歌曲的角度。」

張震嶽的評論隨即引發網友熱烈討論，許多人認為這是「非常阿嶽風格的評論」，更有網友調侃「F1真的不要質疑平井堅」。此番言論不僅為F4的音樂價值進行辯護，更間接點出朱孝天與其他成員之間的裂痕。

目前言承旭、吳建豪、周渝民三位成員與五月天阿信合作的巡演即將展開，四場演出門票均已完售。而朱孝天與相信音樂的糾紛仍在持續發酵，雙方各執一詞的狀況下，F4完整合體的可能性似乎越來越渺茫。

更多品觀點報導

F4少了朱孝天 從自抬身價到棄若敝屣

朱孝天控遭抹黑退出F4巡演！網友一面倒狂酸：真心換絕情

