朱孝天批遭退出F4斷聯 網翻「五月天送花籃」：真心換絕情

朱孝天昨(8日)打破沉默，發出影片回應「遭退出F4」一事，他表示雙方未簽約，仍在合作意向溝通階段時，因他拒絕相信音樂幾項要求，對方就單方面切斷聯繫，他也點名相信音樂「艾姐」，希望對方不要再透過輿論潑髒水。對此，有網友挖出，先前朱孝天開唱時，相信音樂的五月天和艾姐曾分別送花籃祝福他演唱會成功，如今關係急凍，網友嘆「真心換絕情」。

朱孝天昨現身拍影片，回應外界好奇他不參與F4合體的質疑，他認為是自己不答應對方要求，就被單方面斷聯，網上同時出現了不利於他的傳聞，「接下來就出現了，因為我洩密要延期，再來是出現了，因為我洩密，最終要忍痛割捨我，這些所謂的新聞點」。

朱孝天接著點名相信音樂營運長艾姐，「如果妳有不喜歡我，或是覺得我不適任這次的演出，妳可以直接告訴我，沒有必要用抺黑、潑髒水的方式，我不大理解你希望我做什麼，希望我跟妳展開一場罵戰，還是希望我暴跳如雷？感覺懊悔？去跟妳道歉、希望自己被納入這次演出嗎？」

見此，昨有大陸網友挖出艾姐跟五月天先前送的花籃，說：「相信音樂還是太體面了，之前相信音樂還給朱孝天送了花籃......」，其他網友反應兩極，「看了朱孝天的回應，我覺得他最大的問題是沒有專業的經紀團隊幫他處理經紀事務」、「好像你身邊那種每次叫他吃飯他都說沒時間，一不叫他就說你沒意思怎麼不叫他聚餐的那種人」、「不是任何人的粉絲，但做人要講良心，天天在網路上說刪同事，跟同事沒聯絡，好像誰都欠他一樣的，觀感很不好」、「相信音樂遇到這樣的事也是夠心累」。

