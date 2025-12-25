朱孝天批「場面話」 五月天阿信平安夜發聲：人生難免踏空

言承旭、吳建豪、周渝民和五月天主唱阿信組成「F✦FOREVER」上周末在上海一連舉行4場演唱會，阿信在最後一場表演時不慎跌落舞台，並在最後感性感謝暫時無法赴約的朱孝天，卻遭對方冷回是「場面話」。昨(24日)阿信在被朱孝天隔空狂酸後發文分享心情，直言：「也許世界總是有點吵雜，也許人生舞台難免踏空」。

阿信22日在「F✦FOREVER」不慎跌落舞台，幸好只有皮肉傷，最後他抱傷在台上敬業分享自己的心情，直言參加F3演唱會只是不想要設計好的四面舞台少了一面，至於先前朱孝天被退出反點名相信音樂潑髒水，阿信表示：「再過不到一個小時，我就會回到五月天，今晚也可能這是我最後一次站上恆星之城的舞台，我要謝謝Vic（周渝民）、VanNess（吳建豪），謝謝言承旭，謝謝柴姐，也要謝謝暫時未能赴約的Ken（朱孝天）」，他知道這個陣容、這個畫面，不是大家所期待的，他會繼續努力。

廣告 廣告

而對此，有網友在朱孝天粉絲群問此事，好奇他是否還有回去F4的可能，他冷回：「他說了好幾次了，可是我這邊沒有收到任何消息...場面話，聽聽就算了吧...」。引來網友正反兩極評論，有人支持朱孝天說真心話，但也有人覺得他不懂見好就收、不夠體面。

昨平安夜，阿信發文說：「一切平安，有你相伴，平安夜快樂」，「這一年，辛苦了。真的。也許世界總是有點吵雜，也許人生舞台難免踏空，但請記得，在某些看不見的角落，在耳機的另一端，始終有一個老朋友，拿著樂器，哼著旋律，安靜地，陪你度過每一個失眠的夜」，「願你平安。願你快樂。願你心中的那頭小怪物，今晚睡得香甜。」粉絲回應：「請你也好好照顧自己，演唱會走位一定要小心再小心！」

更多中時新聞網報導

運動精英獎》12強中華隊最風光 抱走3大獎

足球》張璨當選理事長 先拚女足亞洲盃

鍾潔希唱回大馬 曝升格當婆婆