朱孝天批F3「悶聲發大財」 聞阿信發言冷回：場面話聽聽就好

男星朱孝天因未參與F4復活合體，與相信音樂關係緊張，近日在個人粉絲群組中對F4重組一事表達悲觀態度，「我都被網暴成這樣了，他們三個還是選擇了在台上悶聲發大財」，直言無法再一起演出，甚至對於阿信有關F4合體的言論也顯得不以為然，引發網友熱烈討論。

朱孝天（左圖）在粉絲群中諷刺F3「悶聲發大財」（右圖）。（圖/翻攝自親愛的卡瑪2012 微博）

在粉絲群組中，當有人提到期待F4重組時，朱孝天冷淡回應：「應該沒有了……我都被網暴成這樣了，他們三個還是選擇了在台上悶聲發大財……你說如果真的見面了，還能一起沒有任何芥蒂地演出嗎？」他更坦言：「反正我演不出那種感覺了。」

朱孝天得知阿信發言，冷回粉絲「場面話聽聽就算了」。（圖/翻攝自親愛的卡瑪2012 微博）

針對有網友提到阿信在演唱會上曾說「也許今天晚上不是你們大家期待的陣容，日子還長，會等到你們期待的陣容」，朱孝天也回覆：「他說了好幾次了，可是我這邊沒有收到任何消息……場面話，聽聽就算了吧……」此外，有粉絲建議他藝人之間不應撕破臉，表示未來仍有合作機會，朱孝天則以諷刺口吻表示「我選擇不公開那三個要求已經很給阿信面子了……」。

朱孝天表示沒公開那三個要求，全是看在阿信面子上。（圖/翻攝自電商行業 微博）

