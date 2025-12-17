朱孝天批F4歌不好聽 張震嶽喊「脫隊F1」點評：很好聽

F4三位成員展開新一輪巡演，朱孝天被排除在外。（圖／翻攝自相信音樂臉書、朱孝天微博）





F4今年7月在五月天演唱會上合體，但日前F4成員朱孝天卻槓上相信音樂，表示自己拒絕相信音樂後「被退出」，過去他直播的言論也被挖出，朱孝天曾表示自己不喜歡F4的歌，歌手張震嶽發文點評，認為F4的音樂很好聽。

朱孝天曾在直播中表示，自己不喜歡F4的歌，會願意在演出時唱，是因為這是眾人的回憶，直言「以我自己聽音樂的標準，我是覺得那個歌其實是不好聽。」

張震嶽昨（16日）在IG發布限時動態稱朱孝天是「脫隊的F1」，並以創作流行歌曲角度評價：「當年這首歌出來，副歌的前兩小節的和弦走得很好聽」，回應朱孝天「歌不好聽」言論。

張震嶽發文。（圖／翻攝張震嶽IG）

如今朱孝天槓上相信音樂，引發熱議，過去他的發言與再次被挖出，過去他曾在節目上表示「當F4很痛苦」，在外經常有中國粉絲認出，要他「加油」，讓他相當不耐煩，表示「不知道要加油什麼」。



