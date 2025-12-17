朱孝天批F4歌不好聽！張震嶽駁斥稱他「脫隊的F1」

張震嶽不認同朱孝天稱〈流星雨〉難聽。(圖/粘耿豪攝、石智中攝)

男星朱孝天被排除F4合體，槓上相信音樂高層，事件延燒多日。而他先前表示「F4的歌以我的標準很難聽」，在創作歌手張震嶽的專業角度中，並不這麼認為，16日反駁：「從創作角度來說很好聽」。

朱孝天不只抱怨過「做藝人太痛苦」，連自己隊上的音樂也不愛，曾脫口：「F4的歌反正我是不喜歡，你們喜歡就好，我會願意在演出的時候唱F4的歌，是因為那是大家童年的回憶，以我自己聽音樂的標準，我是覺得那個歌其實是不好聽。」這一席話引發熱議。

而張震嶽16日在限時動態PO診所櫃台放置的《流星花園》漫畫，有感而發地表示：「脫隊的F1說〈流星雨〉這首歌不符合他的音樂審美，但是當年這首歌出來，副歌的前兩小節的和弦走得很好聽，我是從創作流行歌曲的角度。」言下之意就是指朱孝天是「脫隊的F1」，他稱〈流星雨〉不符合自身音樂審美，但張震嶽以創作的角度，誇讚該曲的副歌前兩小節的和弦相當不錯。

朱孝天8日透過影片回應相信音樂，表示拒絕高層艾姐3個要求後，就被斷聯繫，事後才知道自己被退出F4；對此，相信音樂不予回應。有網友好奇朱孝天是拒絕三個人的要求還是三個要求，釣出朱孝天解答：「拒絕了相信音樂的三個要求」，且暗示這三個要求對自己而言「太昧良心」。網友追問艾姐開的條件內容，朱孝天回：「不能說啊，會害到別人的...我只是不想上歌，沒想過要擋路」。

