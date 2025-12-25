朱孝天抹黑F3和阿信認「情緒失控」深夜道歉了！遭網暴喊身心俱疲

娛樂中心／施郁韻報導

男團F4言承旭、吳建豪、周渝民近日於上海梅賽德斯奔馳文化中心舉辦全新巡演「F✦ FOREVER恆星之城」，成員朱孝天不僅被排除在外，還與相信音樂高層撕破臉，負面爭議纏身。朱孝天深夜發布道歉聲明，指出F4合體以來持續遭受網路暴力，其精神承受巨大壓力，認了「情緒失控」。

朱孝天25日在微博、IG發布道歉聲明，指出自從F4合體後，持續受到網路暴力，精神上承受巨大壓力，情況越演越烈，影響到他的工作與波及家人，讓他身心俱疲。

朱孝天坦言，「我因情緒失控，在與他人私信溝通中發表了有失妥當的言論。相關言論後續引發了不必要的揣測，客觀上佔用了公共資源，在此我向公眾致以誠摯的歉意。」

朱孝天曾說自己接受國台辦調查「黑幕」一事，他澄清：「本人此前提及『國台辦』的相關言論，與實際情況並不相符，特此作出澄清並表達誠摯歉意。」表示已反省自身言行，未來會更謹言慎行。

朱孝天疑在粉絲群組感嘆，自己被網暴至此，以用「悶聲發大財」形容F3的選擇，心灰意冷表示「你說如果真的見面了，還能一起沒有任何芥蒂的演出嗎」，直言「反正我演不出那種感覺了」，如今朱孝天選擇公開道歉。

朱孝天聲明全文：



本人就近期相關事宜，作出如下澄清與致歉：



自今年九月“F4合體”相關事件發生以來，我持續遭受網絡暴力侵擾，精神承受巨大壓力。近期這一情況愈演愈烈，不僅嚴重干擾了我的正常工作節奏，更無端波及家人的平靜生活，讓我身心俱疲。



在持續的惡意攻擊私信裹挾下，我因情緒失控，在與他人私信溝通中發表了有失妥當的言論。相關言論後續引發了不必要的揣測，客觀上佔用了公共資源，在此我向公眾致以誠摯的歉意。



事件引發爭議後，我深刻反思了自身言行，面對紛擾時，我未能以理性態度克制情緒，亦未能以妥當方式妥善應對，做出了錯誤的示範，再次深表歉意。



此外，本人此前提及“國台辦”的相關言論，與實際情況並不相符，特此作出澄清並表達誠摯歉意。



感謝各界的理性關注與監督，再次誠懇致歉。同時，懇請大家尊重個人及家人隱私，共同維護清朗的網絡空間。後續我會更謹言慎行，也請大家理性看待網絡言論。



聲明人：朱孝天

2025年12月25日

