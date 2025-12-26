朱孝天拒合體F4惹議！5566王少偉也是 2大男團今昔結局差超多

藝人朱孝天昨（25日）晚發出道歉聲明，為近期情緒失控的不妥言論，向五月天阿信、F4其他成員以及相信音樂致歉，也讓「F4合體」事件暫時告一段落。事實上，本土天團5566過去也曾發生團員不合，導致復出演唱會喊卡等傳聞，一度讓當事人王少偉飽受爭議。

5566從鼎盛到衰弱！金曲獎〈我難過〉再掀合體聲浪

2002年，由孫協志、王仁甫、許孟哲、王少偉、彭康育（小刀）組成的團體5566正式出道，在王牌經紀人孫德榮的帶領下成功紅遍全亞洲，獲得8、9年級生的喜愛，每部偶像劇、專輯唱片叫好叫座，包含香港、新加坡、馬來西亞都具有超高人氣。

2010年，隨著合約到期，5566宣布單飛不解散，彼此各忙各的事業，近乎沒有消息。直到2013年，歌手林宥嘉在金曲獎的表演〈我難過〉竟意外促成5566合體契機。隔年元旦，5566四人接獲五月天邀請登上演唱會，再掀熱潮，同時也是兩大團體首度同台。

紅極一時的5566，雖然無緣完全體，總以3缺1形式亮相，但彼此感情依舊要好。（圖／中時資料照）

合體巡迴演唱會告吹！王少偉獨來獨往飽受爭議

怎料，順勢啟動的5566巡迴演唱會，卻傳出王少偉因為檔期喬不攏的關係，最終告吹，以慘賠數百萬元作收，也讓王少偉成為眾矢之的，指他難相處、不合群等傳聞陸續發生。2017年起，王少偉宣布不再參與團體活動，因此，5566改以3人的形式演出。

事實上，王少偉過去多次在節目上解釋，為何不願合體的真正原因，「因為，我個人低調怕太紅、怕賺太多錢，所以沒有辦法合體。」他自認，已經習慣了一個人生活、一個人工作，或許是獨來獨往的關係，才會造成外界誤會，但他強調私底下一直都有在和大家聯繫，存在革命情感，並認為沒有他的5566才是最好的狀態。

F4合體破局感情決裂！5566尊重彼此互相打氣

而在近幾年，王少偉也多次和團員們同台，日前更在實境秀《最強的身體》和昔日為了他慘賠數百萬的小刀同框，為彼此加油打氣，展現兄弟情誼，間接打破不合交惡等傳聞。雖然未來難以再看到5566完全體，但4人依舊是往好的方向前進；反觀朱孝天卻頻頻爆出爭議言論，針對相信音樂、阿信，甚至是F4團員們開砲，不僅難再合體，感情恐怕也回不去，昔日的2大男團，結局大不相同。

