朱孝天拒合體F4惹議！5566王少偉也是 2大男團今昔結局差超多
朱孝天拒合體F4惹議！5566王少偉也是 2大男團今昔結局差超多
藝人朱孝天昨（25日）晚發出道歉聲明，為近期情緒失控的不妥言論，向五月天阿信、F4其他成員以及相信音樂致歉，也讓「F4合體」事件暫時告一段落。事實上，本土天團5566過去也曾發生團員不合，導致復出演唱會喊卡等傳聞，一度讓當事人王少偉飽受爭議。
5566從鼎盛到衰弱！金曲獎〈我難過〉再掀合體聲浪
2002年，由孫協志、王仁甫、許孟哲、王少偉、彭康育（小刀）組成的團體5566正式出道，在王牌經紀人孫德榮的帶領下成功紅遍全亞洲，獲得8、9年級生的喜愛，每部偶像劇、專輯唱片叫好叫座，包含香港、新加坡、馬來西亞都具有超高人氣。
2010年，隨著合約到期，5566宣布單飛不解散，彼此各忙各的事業，近乎沒有消息。直到2013年，歌手林宥嘉在金曲獎的表演〈我難過〉竟意外促成5566合體契機。隔年元旦，5566四人接獲五月天邀請登上演唱會，再掀熱潮，同時也是兩大團體首度同台。
合體巡迴演唱會告吹！王少偉獨來獨往飽受爭議
怎料，順勢啟動的5566巡迴演唱會，卻傳出王少偉因為檔期喬不攏的關係，最終告吹，以慘賠數百萬元作收，也讓王少偉成為眾矢之的，指他難相處、不合群等傳聞陸續發生。2017年起，王少偉宣布不再參與團體活動，因此，5566改以3人的形式演出。
事實上，王少偉過去多次在節目上解釋，為何不願合體的真正原因，「因為，我個人低調怕太紅、怕賺太多錢，所以沒有辦法合體。」他自認，已經習慣了一個人生活、一個人工作，或許是獨來獨往的關係，才會造成外界誤會，但他強調私底下一直都有在和大家聯繫，存在革命情感，並認為沒有他的5566才是最好的狀態。
F4合體破局感情決裂！5566尊重彼此互相打氣
而在近幾年，王少偉也多次和團員們同台，日前更在實境秀《最強的身體》和昔日為了他慘賠數百萬的小刀同框，為彼此加油打氣，展現兄弟情誼，間接打破不合交惡等傳聞。雖然未來難以再看到5566完全體，但4人依舊是往好的方向前進；反觀朱孝天卻頻頻爆出爭議言論，針對相信音樂、阿信，甚至是F4團員們開砲，不僅難再合體，感情恐怕也回不去，昔日的2大男團，結局大不相同。
其他人也在看
大S曾想撮合朱孝天、小S！失敗理由曝光 「是個大怪咖」
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導F4自今年7月合體後掀起一波回憶殺，不過成員朱孝天因頻頻暴雷演唱會及新歌遭到公司踢除，接著發出影片表示遭到相信音樂抹黑...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
朱孝天開戰F4突道歉！廣告小妹嘆他「會亂爆料但不講瞎話」：舞台回不去
近日經典男團 F4 合體風波持續延燒，成員朱孝天因未參與巡演而多次開直播喊冤、爆料幕後細節，最終於昨（25）日發表道歉聲明，承認情緒失控並為不當言論致歉。對此網紅廣告小妹也在社群平台發文評論此事，表示「朱孝天會亂爆料，但他不會講瞎話」，引發討論。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
愛擠痘要小心！美32歲女擠到「死亡三角區」 臉腫下垂癱瘓送醫
美國喬治亞州一名32歲女子琳賽（Lindsay de Oliveira）因擠壓長在鼻子與上唇之間的痘痘，導致嚴重細菌感染，甚至出現半邊臉部癱瘓的情況，事後她在影音平台TikTok分享自身經歷，提醒大眾切勿隨意擠壓「死亡三角區」的痘痘，以免釀成嚴重後果。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發起對話
朱孝天宣傳片「驚人報價」被挖！為失言道歉 陶晶瑩給忠告：冷靜一下
男團F4合體風波不斷，其中成員朱孝天被排除在外後，連續多次開直播喊冤，還不惜爆出諸多黑幕，事件鬧得沸沸揚揚，但昨（25日）迎來反轉，朱孝天在社群中發布道歉聲明，引發大眾譁然，如今又有中國媒體挖出他影片的報價。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
話都是朱孝天在講！開撕F3「悶聲發大財」 爆黑幕拒再合體：演不出那種感覺了
F4成員言承旭、周渝民、吳建豪及朱孝天的合體獨缺朱孝天，他近日連環開砲。以「朱孝天」3字以及大頭貼留言截圖，今（25）日登上微博熱搜，留言直指在他被網暴的時候，F3選擇悶聲發大財，又爆料自己明明因病唱歌容易走音，不過，公開的影片卻是正常，要「大家可以琢磨一下」，掀起假唱爭議。對此，相關截圖是否本人所寫，朱孝天尚未回應；對於爆料內容，相信音樂也未有回應。太報 ・ 1 天前 ・ 3
馬斯克樂觀預言！ AI應用將驅動美國經濟三位數成長
【緯來新聞網】特斯拉執行長馬斯克週四（25日）在社群平台 X 上大膽預測，受 AI 應用推動，美國經緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
朱孝天為何「秒改口」道歉？他揭2大關鍵：踩中共底線
娛樂中心／張予柔報導藝人朱孝天近期因與工作團隊關係緊張，導致外界期待的F4合體計畫告吹，隨後又在粉絲群組中多次發言引發爭議，相關畫面在中國社群平台瘋傳並衝上熱搜。消息延燒短短一天，朱孝天昨（25）日突發布道歉聲明，承認自己情緒失控下發表不當言論，向公眾致歉。這起「急踩煞車式」道歉，引發外界關注事件的真正導火線。民視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
朱孝天急認錯「為失言道歉」內幕 2原因恐觸「中國容忍底線」
F4成員言承旭、周渝民、吳建豪及朱孝天的合體獨缺朱孝天，他近日連環開砲，25日其留言截圖登上微博熱搜，內容提及他被網暴的時候，F3選擇悶聲發大財，又爆料自己明明因病唱歌容易走音，不過，公開的影片卻是正常，掀起假唱爭議，甚至爆料賣黃牛票以及配合國台辦調查等言論，火力全開後卻突在深夜道歉，認自己的暴走行為是真的，還承認因為自己情緒失控，所言與事實有出入，此前提及“國台辦”的相關言論，與實際情況並不相符。太報 ・ 1 天前 ・ 22
從F4合體獨缺情緒失控暴走到公開道歉 朱孝天心態失衡一次看懂
近日經典男團F4言承旭、吳建豪、周渝民與阿信合體，於上海梅賽德斯奔馳文化中心舉辦全新巡演「F✦ FOREVER恆星之城」，反觀朱孝天被排除在外後「被退出」開始直播喊冤，並指相信音樂曾提出3項要求遭他拒絕後，即單方面切斷聯繫，昨晚他終於發布道歉聲明，指出F4合體以來持續遭受網路暴力，其精神承受巨大壓力，認了「情緒失控」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
朱孝天疑批F3「悶聲發大財」 親揭隱疾暗諷大巨蛋假唱
昔日天團F4今年雖於上海合體開唱，卻因「四缺一」獨缺朱孝天引發熱議。近日風波持續擴大，朱孝天在個人粉絲群組中火力全開，不僅嘲諷昔日戰友言承旭、周渝民、吳建豪「悶聲發大財」，更直言彼此已經產生芥蒂，未來不可能再見面，「演不出那種感覺了」。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前 ・ 13
太會拍！紐約爆紅照像館 華人老闆拍出「證件神照」
美國紐約有一家在網路上爆紅的照相館，老闆是一名華人，大家口耳相傳，在這裡可以拍到紐約是最棒的證件照。吸引不少人慕名前往拍照，CNN記者也上門體驗，看到成品，直呼「這是她這輩子拍過最好的照片」。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
美網紅見台灣夜市1特點超震驚 大讚台灣：在美國10秒就會消失
台灣夜市聚集各式在地小吃與娛樂攤位，也已成為外國旅客來台體驗生活文化的重要場域。近日士林夜市一處地瓜球攤位的經營方式意外引發討論，也讓曾登上網紅節目的美國YouTuber兼退役軍人Topher直呼難以置信，大讚台灣治安與社會信任程度。鏡報 ・ 10 小時前 ・ 2
有寫對嗎？金門酒廠小編受不了寫錯「粱」火大開嗆 網笑翻：吃到炸藥了
社群媒體Threads常有各家品牌的小編在「海巡」，有時候留言或發文會逗樂網友。金門酒廠小編昨（26）日突然發文開嗆，點出高粱酒的「粱」沒有木，還怒喊，「真的去罰寫100次寄來給我檢查耶」，讓不少網友笑翻。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 發起對話
石知田壞到出頭天「甩台大學霸標籤」 當眾告白蔡燦得：是我小時候偶像
35歲演員石知田出道11年，近期在Netflix影集《如果我不曾見過太陽》中飾演大反派「歐陽悌」引發高度討論，角色不僅率眾性侵李沐，最終更被親生母親蔡燦得掐死，黑暗極端的演出讓觀眾留下強烈心理陰影，也成為他從影以來最具代表性的「人生角色」。石知田今（25日）出席媒體茶敘，首度完整分享角色心境與創作歷程，並笑說蔡燦得其實是「我小時候的菜」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
朱孝天昔翻車發言遭挖！自認「皇帝投胎」：很多女生伺候我⋯濾鏡全碎
朱孝天被排除在所屬男團「F4」回歸計畫之外，日前全面開撕相信音樂，不過網路輿論幾乎一面倒對他冷嘲熱諷。朱孝天過去的爭議發言也被網友翻出討論，其中一段受訪時的自戀言論，也引起討論。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
侯明昊《逍遙》開播亮點搶先看！首搭譚松韻上演甜虐妖人戀 趙麗穎客串反派引爆期待｜播出平台、集數一次看
【文／陳雪芮】由譚松韻、侯明昊領銜主演的古裝奇幻劇《逍遙》自角色定檔以來，就在劇迷圈掀起熱烈討論。該劇不僅是譚松韻首次出演仙俠類型的戲劇，也是侯明昊繼《淮水竹亭》後再度出演仙劍、妖王等高難度角色。劇中兩人攜手踏入萬妖谷的奇幻冒險，交織出人族少女和妖族之王跨越族群的情感糾葛，成為2025年值得期待的古裝大劇之一。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 13 小時前 ・ 2
朱孝天狂罵阿信、F3道歉了！遭網暴情緒失控 愧疚聲明曝光
藝人朱孝天自從遭相信音樂除名後，就多次透過社群平台或私下粉絲交流群攻擊相信音樂、五月天阿信以及F4其他成員，暴走言論飽受爭議。25日，朱孝天終於發聲，承認帳號確實是他本人，因持續遭受網路暴力攻擊，導致身心俱疲，情緒失控下才會做出有失妥當的言論，並向大眾致歉。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 42
嗆與黃牛掛鉤！大麥網反擊「造謠已取證」 朱孝天急道歉
藝人朱孝天因未參與F4復活合體，與相信音樂關係惡化，還在粉絲群組點名相信音樂選擇了與黃牛掛鉤的大陸售票網「大麥」，掀起網友討論，隨後大麥反擊將追究造謠方法律責任的權利，朱孝天於同日晚間發布道歉聲明。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
朱孝天才道歉！五月天阿信受傷忙翻 遭爆下一步：合體F3
F4合體話題不斷，缺席巡演的朱孝天數度透過網路嗆聲，沒想到昨晚態度丕變，改口發聲致歉。而五月天阿信加入「F✦FOREVER恆星之城」上海站演出，近來網傳下一站將至成都開唱，相關報批文件被外流，赫然發現阿信也在名單中，將以行動繼續支持言承旭、周渝民以及吳建豪的演出。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」EBC東森娛樂 ・ 6 小時前 ・ 5