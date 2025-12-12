朱孝天拒絕3點遭踢出！開嗆粉絲「酸臭胡蘿蔔」五月天迷氣炸：影射阿信

娛樂中心／綜合報導

朱孝天「被退出」F4，不僅未參與F3言承旭、吳建豪、周渝民新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，就連即將啟動的全新巡演「F✦ FOREVER 恆星之城」缺席「F3+1」成為話題爭議焦點，他在事後影片發聲明，他本人在底下互動尖銳留言卻讓他迅速點燃輿論火線，也意外牽動五月天粉絲不滿情緒升高。

從截圖內容可見，朱孝天近期頻繁回應網友留言，討論焦點多半圍繞他缺席「F3+1」上海演唱會的原因。不少粉絲試圖替他緩頰，甚至追問是否因唱片公司或經紀體系的要求，導致他無法參與合體演出。朱孝天起初回應相對保留，僅表示「有些事情不能答應」，並強調若照做會「昧著良心」，暗示背後另有隱情。 width='800' height='450' align='middle' class='editorial' >

廣告 廣告

朱孝天槓上相信音樂。（圖／翻攝自朱孝天微博）

然而，當有網友留言帶點諷刺地回應「你真以為我給你把關」時，朱孝天態度驟變，直接回嗆「我知道你是酸臭胡蘿蔔啊」。該說法隨即引發大量轉傳與截圖，網友也在留言區追問其真正含意，朱孝天則再補一句「就是又酸又臭的胡蘿蔔，很難理解嗎？」使衝突進一步升高。

朱孝天於底下留言回覆指粉絲是「酸臭胡蘿蔔」，讓五迷不滿認為在影射五月天。（圖／翻攝自抖音＠李多肉的花盆）

這段對話之所以引爆，關鍵在於「胡蘿蔔」一詞的特殊象徵意義。由於胡蘿蔔並非單純食物，而是主唱阿信自創潮牌的代表性玩偶與標誌。阿信過去多次在公開場合、社群貼文及直播中擺放胡蘿蔔玩偶，「胡蘿蔔」早已成為五迷心中的辨識符號。因此，朱孝天以「酸臭胡蘿蔔」形容，被不少人認為是影射阿信與嘲諷五迷們。

五月天主唱阿信的潮牌招牌胡蘿蔔玩偶。（圖／翻攝自IG＠ashin_ig）

隨截圖在網路上擴散，五迷們湧入相關貼文表達不滿，質疑朱孝天言語失當，甚至要求其出面說明或道歉。也有網友認為，朱孝天只是針對個別留言反擊，未必刻意指特定對象，不過仍認為公眾人物用詞過於激烈，容易引發誤會。朱孝天至今未再針對「酸臭胡蘿蔔」作出進一步解釋，相關討論仍在社群持續發酵，後續會如何收場，外界仍高度關注。

更多三立新聞網報導

AI女神遭冷凍？李珠珢12月「零行程」惹議 富邦回應了消失真相

「電商女王」周品均首談被奪公司「不原諒」真正理由：為何要我吞下去？

朱孝天揭除名內幕！拒絕相信音樂「3個要求」不忍嘆：太昧良心了

富邦女神畫面性感爆擊！奶昔浴缸泡澡照曝光 拍到韓國破尺度大升級

