朱孝天挨酸「人氣最低各種意見」 律師：被捨棄也是剛好

朱孝天與相信音樂槓上，律師出聲點評。（翻攝網路）

F4睽違多年再度合體結果變F3，由言承旭、吳建豪、周渝民之外，再攜手阿信、周杰倫合作。不過朱孝天未參與此次企劃，也意外成為外界討論焦點，團體多年來的心結再度被搬上檯面。

朱孝天先是首度公開回應缺席內幕，點名相信音樂的主管艾姐，表示對方當初以「集結青春回憶」為由邀他加入，後續卻對他抹黑、潑髒水，讓他十分心寒，並喊話對方既已達成目的，就好好完成演出，彼此也該各自安好。

對此網路上有「實話律師蘇文俊」分析，從談判角度來看，朱孝天是在過程中高估了自身重要性，誤判唱片公司一定要湊齊完整F4，才會認為自己握有充足籌碼，卻因此導致合作談判破局，最終被排除在外。

另外，蘇文俊也指出，其他三位成員的態度應該相對單純；反觀朱孝天「就他一個在兩岸都是F4裡人氣最低的人在那邊各種意見，被捨棄也是剛好吧！」在雙方立場落差下被捨棄，也並非毫無跡可循。

