朱孝天控別潑髒水！律師開酸「玩崩了」：被捨棄剛好

朱孝天點名相信音樂高層艾姐「高抬貴手」，不要持續對他潑髒水。(圖／粘耿豪攝)

藝人朱孝天日前透過影片發聲，強調看到新聞才知道遭F4除名，接著控訴唱片公司單方面斬斷聯繫，甚至點名相信音樂高層艾姐「高抬貴手」，不要持續對他潑髒水，對此，相信音樂僅回應「不予回應」，雙方關係降至冰點，眼見朱孝天的種種控訴，蘇文俊律師直接開酸：「被捨棄也是剛好吧」。

「實話律師」蘇文俊在Threads上分享對此事看法，對於朱孝天的回應，他做出解釋：「我是F4，我拒絕你條件之後，你應該按照我想要的條件給我，怎麼可以就這樣算了呢？再給你一次機會，快點來找我配合」，根據上述談判角度而言，蘇文俊認為朱孝天高估自己的重要性，也誤判相信音樂湊齊F4的決心，原本以為握有籌碼，殊不知道發現玩崩後，才喊話要加入，對此，蘇文俊斬釘截鐵表示：「大概沒機會了」。

蘇文俊強調F3成員接受訪談時，傳達出來的想法就是要讓粉絲開心，沒有存在過多算計，接著開酸朱孝天：「F4裡人氣最低的人，在那邊各種意見，被捨棄也是剛好吧」，絲毫沒有要同情朱孝天目前的處境。

PO文曝光後，網友一面倒大表贊同：「阿信和周董補位才夠頂你一個，超給你面子的」、「這種個性最好還是不要一起合作，還得要一直照顧他的情緒」、「看完我都慶幸你自動退出，根本自走砲」、「最不重要的人，果然自尊心也最高」。

