朱孝天控相信音樂潑髒水 五月天經紀人酸：請回頭看自己先

F4成員朱孝天8日回應近期網路瘋傳的「因洩密退出F4演出」傳聞，點名相信音樂的艾姐，質疑對方為何用抹黑、潑髒水的方式處理此事。對此，相信音樂經紀統籌洪慧真在社群平台發聲，意有所指的回應了。

朱孝天。（圖／翻攝自微博）

朱孝天發布影片澄清與相信音樂從未簽署任何合約，僅處於意向洽談階段，在拒絕相信音樂要求後，對方就單方面切斷聯繫，接著就出現了所謂「洩密延期」、「忍痛割捨」等說法，他表示也是看新聞才知道自己被退出活動。

朱孝天強調，F4是承載一代人記憶的符號，但從來不是由合約制定的團體，成員之間不存在必須捆綁才能演出的狀況，他也理解並祝福其他三位成員的選擇，尊重每個人對生活的決定，也希望他們這次演出順利。

針對朱孝天的控訴，相信音樂經紀統籌、五月天經紀人洪慧真在Threads發聲：「請回頭看看自己先唷～」，疑回應此事件，讓網友一面倒力挺，「支持相信音樂硬起來了不要被某人軟土深掘，真的是不用湊齊ㄟ」、「那個自己他只想自己的流量」、「最支持相信音樂的一集」。

