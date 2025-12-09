朱孝天控遭抹黑退出F4巡演！網友一面倒狂酸：真心換絕情

言承旭、周渝民、吳建豪組成「F✦ FOREVER」，與五月天阿信及周杰倫攜手推出新歌《恆星不忘Forever Forever》，並宣布即將展開巡演「F✦ FOREVER 恆星之城」，唯獨缺少朱孝天身影，引發外界關注。

朱孝天昨日透過影片正式回應此事。他表示雙方並未簽署合約，仍在合作意向溝通階段時，因拒絕相信音樂提出的3項要求，隨即遭對方單方面切斷聯繫。朱孝天直接點名相信音樂營運長謝芝芬，質疑對方透過輿論對他抹黑潑髒水。他在影片中表示，網路上陸續出現因他洩密導致演出延期，最終忍痛割捨他的傳聞，認為這些都是刻意操作的新聞點。

朱孝天更進一步對謝芝芬喊話，表示若對方不喜歡他或覺得他不適任這次演出，可以直接告知，沒必要用抹黑的方式處理。他質疑對方是否希望與他展開罵戰，或期待他暴跳如雷、感到懊悔並道歉求納入演出。最後他表示目的既然已達成，希望對方高抬貴手。

相信音樂對此事件表示不予回應，但工作人員紛紛在社群媒體發聲。五月天經紀人在Threads發文表示「請回頭看看自己先唷」，另一名相信音樂高層則留言指出「那個自己他只想自己的流量」。

網友對朱孝天的說法幾乎呈現一面倒的批評聲浪。有網友挖出今年7月朱孝天在南京舉辦個人演唱會時，五月天和謝芝芬分別以唱片公司名義送上花籃祝福的照片，質疑朱孝天恩將仇報。更有網友找出朱孝天先前向粉絲坦承不願參加演唱會的留言截圖，以及過去在直播中洩露機密、表達討厭聽F4歌曲等發言紀錄。

諷刺的是，朱孝天先前曾在直播中透露，謝芝芬和阿信為促成F4合體付出極大心力，花了兩年時間才實現目標，謝芝芬更親自出馬多次與他溝通。阿信前日開直播時也提到，謝芝芬為促成四人合體，搭飛機里程數足以繞地球兩圈，並強調不會放棄呈現最完整陣容的機會。

網友對比前後態度轉變，紛紛留言諷刺。有人引用五月天歌詞「約你你說不來，來了你又不嗨」暗諷朱孝天反覆無常。更多網友直言「沒吃到流量紅利就不開心」、「根本把自己搞死」、「真心換絕情」，認為朱孝天的行為如同恐怖情人般令人難以理解。

